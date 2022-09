Roger Federer tenis kariyerini sonlandırdı

"Mutluyum asla üzgün değilim"

Nadal: Bu anın bir parçası olmak benim için büyük bir onurduBirçok sporcudan veda mesajı310 hafta zirvede yer aldı, 103 kupa, 20 grand slam şampiyonluğu kazandıSezer AFŞAR/ İSTANBUL, - 41 yaşındaki İsviçreli tenisçi Roger Federer Rafael Nadal ile birlikte Laver Cup'ta oynadığı çiftler maçının ardından tenis kariyerini noktaladı.İngiltere'nin başkenti Londra 'da bulunan O2 Arena'da gerçekleştirilen Laver Cup'ta Avrupa takımının kadrosunda yer alan Roger Federer, kariyerinin son maçına çıktı. Roger Federer-Rafael Nadal ikilisi, çiftler maçında Dünya takımından Jack Sock-Frances Tiafoe çiftine 2-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Laver Cup'ın kendisinin son turnuvası olacağını aktaran Federer'in vedası duygusal anlara sahne oldu. Karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Federer, yaptığı konuşmada kariyerinin son maçı olmasına rağmen mutlu olduğunu belirterek, "Harika bir gün. Bunu arkadaşlarıma da söyledim, mutluyum asla üzgün değilim. Burada olmak çok güzel hissettiriyor. Ayakkabılarımı bir kez daha bağlamaktan keyif aldım. Bu gece ailemden herkes burada, bu yüzden harika bir durum benim için. Eşim kariyerim boyunca bana çok destek oldu. Benim uzun zaman önce tenise veda etmemi isteyebilirdi ama yapmadı. Devam etmemi sağladı ve bu oyunu oynamama izin verdi" diye konuştu."HER ŞEYİ YENİDEN YAPARDIM " Tenis kariyeri boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden İsviçreli tenisçi, "Kariyerim boyunca benimle dünyayı dolaşan bir ekibim vardı. Onlarla bu yolculuk inanılmazdı. Bunca yıldır emeği geçen herkese teşekkürler.Tenis oynamaktan ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten gerçekten mutluydum. Gerçekten burada bitti. Mükemmel bir yolculuktu. Tenise tekrar başlasam her şeyi yeniden yapardım" ifadelerini kullandı.NADAL: BU ANIN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDURoger Federer'in kariyeri boyunca rekabet ettiği ve aynı zamanda çok yakın arkadaşı olan Rafael Nadal, karşılaşmanın ardından İsviçreli tenisçi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Beraber oynadıkları çiftler maçına çok farklı başladığını aktaran İspanyol raket, "İlk birkaç servisin benim için çok zor olduğunu söylemeliyim. Normal hareketlerimi yapamadım. Çift hata ile başladım ve biraz titriyordum. Her şeyi tek tek halletmek için zor bir gün oldu ve sonunda her şey çok duygusal hale geldi. Benim için spor tarihinin bu muhteşem anının bir parçası olmak ve aynı zamanda uzun yıllar birçok şeyi birlikte paylaştığımız Federer'in bu anlarına tanıklık etmek benim için büyük bir onurdu. Roger turdan ayrıldığında, hayatımın önemli bir kısmı da ayrılıyor çünkü hayatımın önemli anlarında ya yanımdaydı ya da bir rakip olarak karşımdaydı" şeklinde konuştu.310 HAFTA ZİRVEDE YER ALDI, 103 KUPA, 20 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU KAZANDIKariyerini 41 yaşında noktalayan Roger Federer bu süre zarfında birçok önemli başarıya imza attı. Kariyeri boyunca 310 hafta dünya bir numarasında kalmayı başaran Federer, 5 kere de yıl sonunda tekler sıralamasında zirvede yer aldı. Kariyerinde 103 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi, çıktığı 31 Grand Slam finalinde 20 şampiyonluk elde etti. Bu 20 şampiyonluğun 8'i Wimbledon , 6'sı Avustralya Açık, 5'i Amerika Açık ve 1 tanesi de Fransa Açık'ta geldi. BİRÇOK SPORCUDAN VEDA MESAJI

Roger Federer'in son karşılaşmasının oynandığı sırada ve sonrasında spor dünyasından birçok isimli İsviçreli raketin vedasına dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Alman futbolcu Toni Kross, karşılaşmayı izlerken, "Bunun sona ermesini asla istemiyorum" tweetini paylaştı. Kariyerinde 2 defa Wimbledon'ı kazanma başarısı gösteren Çekyalı kadın raket Petra Kvitova, "Son maçına kadar seni izlemek çok güzeldi. Kariyerini sonlandırmanın ne güzel bir yolu ama! Teşekkürler Federer" paylaşımını yaptı. Roger Federer'in Laver Cup'taki takım arkadaşlarından Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, "Eğer Roger bana hayal kurma fırsatı vermeseydi bu an asla mümkün olmayacaktı. Bu anı ona borçluyum. Seni tüm kalbimle seviyorum" ifadelerini kullanırken; 2014 yılında Amerika Açık'ı kazanma başarısı gösteren Hırvat raket Marin Cilic ise İsviçreli raket için, "Zaferde alçakgönüllü, yenilgide zarif. En zor anlarda bile her zaman başkalarını, takım arkadaşlarını, rakiplerini, taraftarlarını, ailesini kollar. Sınıfın özeti. çok özleneceksin" diyerek duygularını paylaştı.