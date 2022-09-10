Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vlasia kentindeki organizasyonda Nil Özvanlıgil, Lyn Nil Özgün, Ayşen Ege Kunt ve Sim Halulu'dan oluşan Kadın Türk Milli Takımı ile Duru Ersoy, Ceren Ertöz, Selim Kerim Gürdoğan ve Burak Alparslan'ın yer aldığı gençler takımı birinci oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası - Son Dakika

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