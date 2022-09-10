Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası - Son Dakika
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Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

10.09.2022 18:38
Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vlasia kentindeki organizasyonda Nil Özvanlıgil, Lyn Nil Özgün, Ayşen Ege Kunt ve Sim Halulu'dan oluşan Kadın Türk Milli Takımı ile Duru Ersoy, Ceren Ertöz, Selim Kerim Gürdoğan ve Burak Alparslan'ın yer aldığı gençler takımı birinci oldu.

Organizasyonda Alin Yazıcı, Mayra Su Mete, Kayra Artam ve Mahmut Kaan'dan oluşan yıldızlar takımı ise ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazandı.

Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan katılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası - Son Dakika

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