Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile evlenen Georgina Rodriguez'in geçmiş yıllara ait olduğu öne sürülen fotoğrafları yeniden dolaşıma girdi. 2016 tarihli olduğu görülen karelerde Rodriguez, bir erkekle birlikte görüntüleniyor. Söz konusu kişinin Rodriguez'in eski erkek arkadaşı olduğu iddia edildi.

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in evliliğinin ardından Rodriguez'in geçmişine ait olduğu belirtilen bazı fotoğraflar yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı
Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı
Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı
Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı

Dolaşıma giren karelerin ekran görüntülerinde Georgina Rodriguez'in hesabından yapıldığı görülen paylaşımlardan biri 6 Eylül 2016, diğeri ise 1 Kasım 2016 tarihini taşıyor. Fotoğraflarda Rodriguez'in aynı erkekle farklı yerlerde birlikte olduğu görülüyor. İlk karede ikili bir mekanda el ele otururken, diğer fotoğrafta birlikte poz veriyor.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Fotoğraflardaki kişinin Georgina Rodriguez'in eski erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü. Ancak yalnızca görüntülerden kişinin kimliğini veya Rodriguez ile arasındaki ilişkinin niteliğini doğrulamak mümkün değil. Karelerin yeniden ortaya çıkması, Rodriguez'in Cristiano Ronaldo ile evliliğinin hemen ardından geçmişine ait görüntüleri yeniden dikkat çekici hale getirdi.

Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı
Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

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