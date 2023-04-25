Ronaldo'nun hareketiyle Suudi taraftarlar çılgına döndü: Takımdan hemen gönderin

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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu kez taraftarının tepkisini çekti. Portekizli yıldızın devre arasında soyunma odasına giderken yaptığı hareket sosyal medyada çok konuşuldu.

ZEMİNDEN ŞİKAYET ETTİ

Al Wehda ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitmesiyle soyunma odasına hareketlenen Cristiano Ronaldo, kenardaki ekibe zemin yüzünden tepki gösterdi. Zeminin kötü olduğundan dert yanan Ronaldo'ya Al Nassr taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi. Taraftarlar, dünyaca ünlü futbolcunun sürekli bir şeylerden şikayet ettiğini belirtirken, takımdan gönderilmesini istedi.

AL NASSR DİBE VURDU

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Al Nassr, bu sezon Riyad Süper Kupası, Arabistan Süper Kupası ve Arabistan Kral Kupası'ndan elendi. Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde ise liderliği kaybetti.

Ronaldo'nun zemine isyan ettiği anlar:

Görüntü: SSC

Görüntü: SSC

Görüntü: SSC