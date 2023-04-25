Ronaldo'nun hareketiyle Suudi taraftarlar çılgına döndü: Takımdan hemen gönderin - Son Dakika
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Ronaldo'nun hareketiyle Suudi taraftarlar çılgına döndü: Takımdan hemen gönderin

25.04.2023 16:00

Al Wehda'ya 1-0 yenilen Al Nassr, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'na havlu attı. Mücadelenin devre arasında soyunma odasına giderken Cristiano Ronaldo'nun teknik ekibe dönüp zeminden şikayet etmesi, taraftarın sabır taşını çatlattı. Portekizli yıldızın sürekli bir şeylerden şikayetçi olduğunu dile getiren taraftarlar, Ronaldo ile yolların ayrılması gerektiğini söyledi.

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu kez taraftarının tepkisini çekti. Portekizli yıldızın devre arasında soyunma odasına giderken yaptığı hareket sosyal medyada çok konuşuldu.

ZEMİNDEN ŞİKAYET ETTİ

Al Wehda ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitmesiyle soyunma odasına hareketlenen Cristiano Ronaldo, kenardaki ekibe zemin yüzünden tepki gösterdi. Zeminin kötü olduğundan dert yanan Ronaldo'ya Al Nassr taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi. Taraftarlar, dünyaca ünlü futbolcunun sürekli bir şeylerden şikayet ettiğini belirtirken, takımdan gönderilmesini istedi.

AL NASSR DİBE VURDU

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Al Nassr, bu sezon Riyad Süper Kupası, Arabistan Süper Kupası ve Arabistan Kral Kupası'ndan elendi. Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde ise liderliği kaybetti.

Ronaldo'nun zemine isyan ettiği anlar:

Ronaldo yaptığı son hareketle Suudi taraftarların sabır taşını çatlattı: Takımdan hemen gönderin
Görüntü: SSC
Ronaldo yaptığı son hareketle Suudi taraftarların sabır taşını çatlattı: Takımdan hemen gönderin
Görüntü: SSC
Ronaldo yaptığı son hareketle Suudi taraftarların sabır taşını çatlattı: Takımdan hemen gönderin
Görüntü: SSC
Ronaldo yaptığı son hareketle Suudi taraftarların sabır taşını çatlattı: Takımdan hemen gönderin
Görüntü: SSC
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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun hareketiyle Suudi taraftarlar çılgına döndü: Takımdan hemen gönderin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'nun hareketiyle Suudi taraftarlar çılgına döndü: Takımdan hemen gönderin - Son Dakika
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