Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak - Son Dakika
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Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo\'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak
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Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da aralarında bulunduğu 5 kişilik yatırımcı grubunun, Suudi Arabistan ekibini Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) satın almak için harekete geçtiği öne sürüldü. Her bir yatırımcının en az 100 milyon dolar sermaye koymasının planlandığı operasyonda kritik görüşmenin önümüzdeki 48 saat içerisinde yapılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan futbolunda dengeleri değiştirebilecek bir satın alma girişimi gündeme geldi. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, formasını giydiği kulübün ortaklarından biri olmak için yatırımcı grubuyla birlikte harekete geçtiği iddia edildi.

RONALDO DA KONSORSİYUMDA

Spor analisti Nawaf_STATS tarafından duyurulan ve İtalyan basınında da yer alan haberlere göre 5 kişilik yatırımcı grubu, Al Nassr'ı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan satın almak için teklif hazırlığında.

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Grubun içerisinde Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra RedBird Capital Partners CEO'su Gerry Cardinale ile Ibrahim Al-Muhaidib, Muhammed Al-Khuraiji ve Sharaf Al-Hariri'nin bulunduğu aktarıldı.

EN AZ 500 MİLYON DOLARLIK SERMAYE

Satın alma girişimi kapsamında konsorsiyumdaki her bir yatırımcının en az 100 milyon dolar sermaye koymasının planlandığı belirtildi. Böylece 5 kişilik grubun sağlayacağı toplam sermayenin en az 500 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

FUTBOLCUDAN KULÜP ORTAKLIĞINA

Girişimin başarıya ulaşması halinde Cristiano Ronaldo açısından da dikkat çeken bir durum ortaya çıkacak. Portekizli yıldız, formasını giydiği Al Nassr'ın aynı zamanda ortaklarından biri haline gelecek.

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

KRİTİK 48 SAAT

Habere göre RedBird Capital ve konsorsiyum temsilcilerinin önümüzdeki 48 saat içerisinde PIF'in üst düzey yöneticileriyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin ardından PIF'in Al Nassr'daki kontrolünü yatırımcı grubuna devretmeye sıcak bakıp bakmadığının netleşmesi bekleniyor. Şu aşamada satın alma işleminin tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Al Nassr, Futbol, Kamu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak - Son Dakika

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