Ruhi Sarıalp, Manisa'da 100. Yaşında Anılacak

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Yunusemre Belediyesi, olimpiyatlarda ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya kazandıran ilk Türk atlet olan ve 50 yıldan fazla bu unvanları elinde bulunduran Ruhi Sarıalp'i 15-16 Aralık tarihinde memleketi Manisa'da ilk kez anacak.

Türk Atletizminde ilklere imza atan Ruhi Sarıalp, memleketi Manisa'da ilk kez anılacak. Yunusemre Belediyesi tarafından başarılı sporcunun 100. yaş etkinlikleri dolu dolu geçecek. Yunusemre Belediyesi'nin Ege Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikleri, Manisa Spor Akademisi'nin efsane hocalarından, milli atlet Nurullah Candan başkanlığında, beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler Cemal Turan, Serhat Demir, Sait Taycı'dan oluşan komite organize etti.

Sporcular etkinliklerde buluşacak

Etkinlikler kapsamında, ilk olarak, Ruhi Sarıalp Anısı'na doğum günü olan 15 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Pistinde Gençler Üç Adım Atlama Yarışması gerçekleştirilecek. Atletizm Antrenörleri Cemal Turan, Saadet İşçiler, Döndü Yeter, Bingül Laçin, Pınar Aday, Halil Çıkrıkçılar'ın çalıştırdığı genç atletler, Sarıalp'ın anısına ter dökecek. 16 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da da Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda "Anma Toplantısı" gerçekleştirilecek. Ruhi Sarıalp'ten 20 yıl sonra 1968 Meksiko Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli atlet Nurullah Candan'ın yöneteceği toplantıda; Sarıalp'in 1948'deki 15.07.5'lik rekorunu 15.15 ile 1964'te kıran ve 16 metreyi geçen ilk Türk atlet olan, milli atlet Aşkın Tuna, Tuna'nın rekorunu,1997'de 16,05 ile kıran milli atlet Murat Ayaydın, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada 14,31 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu da kırarak altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda şampiyon sporcu yetiştiren atlet, Atletizm Milli Takım Antrenörü Cahit Yüksel, Manisa'nın yetiştirdiği öncü atlet ve dağcılardan, atletizmde iki yıldızlar, iki gençler Türkiye birinciliği ile 1965'te cirit atmada 55,06 m ile kırdığı yıldızlar ve 56,85 m ile gençler rekorlarının sahibi Gündüz Değirmencioğlu, Manisa'nın yetiştirdiği spor insanlarından, 1980'de küçük erkekler Türkiye Şampiyonu olarak başladığı kariyerini, 1982 dünya ikincisi, 1983 Balkan Cross Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olarak sürdüren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Bölüm Başkanı Ali Güreş, Manisa atletizmine emek veren, orta ve uzun mesafe koşusunda sayısız başarıya imza attıktan sonra, Manisa Spor Akademisi'ni bitirip beden eğitimi öğretmeni, antrenör olarak yüzlerce sporcu yetiştiren halen Manisa Spor Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak çalışmalarını sürdüren Cemal Turan katılacak. - MANİSA