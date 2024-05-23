Sabiha Köstem Okulu Sporcuları Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Sabiha Köstem Okulu Sporcuları Türkiye Şampiyonu Oldu

Sabiha Köstem Okulu Sporcuları Türkiye Şampiyonu Oldu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye şampiyonu olan Sabiha Köstem Okulu sporcularını kabul etti.

23.05.2024 09:33  Güncelleme: 09:34
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Katıldıkları yüzme yarışlarında Türkiye şampiyonu olan Sabiha Köstem Okulu sporcuları Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti.

Osmangazi Belediyesi'nin tesis ve antrenör desteği verdiği Sabiha Köstem Okulu'nun 8 sporcusu Rize'de 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Okullar Arası Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak Bursa'nın gururu oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şampiyon sporcuları, okul müdürleri Muhsin Şahin ve beden eğitimi öğretmenleri Ayşe Gökçen ile birlikte makamında kabul etti. Başkan Aydın, Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörlerini kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sabiha Köstem Okulu Sporcuları Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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