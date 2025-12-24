Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle - Son Dakika
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

24.12.2025 14:06  Güncelleme: 14:10
Uyuşturucu soruşturmasında verdiği test pozitif çıkan ve uyuşturucu kullandığını reddeden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran bağımsız bir laboratuvarda tekrar test yaptırdı. Saran, Şişli'de özel bir laboratuvardan çıkarken görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı. Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

SARAN YENİDEN TEST YAPTIRDI

Bir açıklama yapan ve uyuşturucu kullandığı iddialarını kesin bir dille reddeden Saran, "Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir" dedi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Saran, Şişli'de özel bir laboratuvarda tekrar test yaptırdı.

Sadettin Saran'ın açıklaması;

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

"KARALAMA KAMPANYASI"

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

"TEREDDÜTSÜZ YENİDEN NUMUNE VEREBİLİRİM"

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.

YURT DIŞINDA BENZER TEST YAPTIRILACAK

Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

"GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

