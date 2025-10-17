Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış - Son Dakika
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

17.10.2025 10:41
Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze'ye destek için Antalya Kaş'ta tek nefeste 107 metreye dalarak kendi dünya rekorunu kırdı. "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" mesajıyla gerçekleştirdiği dalış, hem Cumhuriyet'in 102. yılına hem de barışa ithaf edildi.

Serbest dalış dünya rekortmeni ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika Ercümen, Gazze'ye destek için Antalya'nın Kaş ilçesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen Ercümen, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan 106 metrelik dünya rekorunu 1 metre daha geliştirerek kırdı.

"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla suya dalan milli sporcu, 3 dakika 21 saniyede 107 metreye ulaşarak rekorunu tescilledi. Başarılı sporcu, dalışın ardından yüzeye çıktığında Türk ve Filistin bayrakları açtı. Etkinlikte ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun" ve "Gazze nefes alsın" yazılı dövizler taşındı.

Şahika, rekor sonrası 'Gazze nefes alsın' yazılı dövizle birlikte mutluluğunu paylaşarak, "10 sene önce yaptığımız dalışla da bu tepkimi dile getirmiştim. Gazze'deki sürecin takipçisiyim. Bugün çok şükür bir barış sürecine girildiğini görüyoruz. Bu süreç kalıcı bir barış getirene kadar dalışlarımla Gazze'ye nefes olmaya devam edeceğim. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Şahika Ercümen, Magazin, Antalya, Gazze, Dünya, Spor, Kaş, Son Dakika

