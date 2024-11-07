Sakaryaspor Kocaeli Derbisine Hazır

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Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig'de bu hafta oynayacakları Kocaelispor derbisi hakkında, "Kocaeli takımının şu andaki hedefi belli. Hem güçlü bir kadroları hem de iyi bir teknik direktörleri var. Biz de artık iyi oynama sürecine girdik. Biz bu derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz, asıl hedefimiz o" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Marmara derbisinde Sakaryaspor ile Kocaelispor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Rekabetleri yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan renktaşların derbisi için Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

"Bu derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz"

Marmara derbisi öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Takım olarak iyi durumdayız ve önemli bir maça çıkıyoruz. Sakaryaspor - Kocaelispor maçları her zaman Türkiye'nin de beklediği bir derbi. Hatta maça gelmek isteyen birçok kişi benden bile bilet istedi. İyiyiz, takım olarak keyfimiz de yerinde. Özellikle İstanbul ve Bandırma maçlarında iyi oynadık, Malatya maçını kazanmamız önemliydi ve kazandık. Şimdi bir tek Mendy'nin sakatlığı var, onun dışında hazırlanıyoruz, bir sorun yok. Kocaeli takımının şu andaki hedefi belli. Hem güçlü kadroları hem de iyi bir teknik direktörleri var. Biz de artık iyi oynama sürecine girdik. Bu gibi değerli maçların sonucu belli olmaz. Taraftarımız ve camiamızın önünde iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bu derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz, asıl hedefimiz o. Gayet keyifli ve huzurlu ortamda çalışmalarımız sürüyor ve inşallah bu da maça yansır" dedi.

"Tek hedefimiz var, inşallah yakaladığımız çıkışı bu maçla devam ettirmek"

Sakaryaspor'un 42 yıldır evinde Kocaelispor'a kaybetmemesini değerlendiren Bakkal, "Sahamızda galibiyetimiz inşallah devam eder. Bazen bu örnekler öne çıkıyor ama şimdi farklı bir ortam. Tek hedefimiz var, inşallah yakaladığımız çıkışı bu maçla devam ettirmek. Muhteşem bir taraftarımız var, onlarla kazanmak ve taraftarımızın önünde maç oynamak güzel. Coşku ve istek anlamında bir kat daha fazla mücadele ediyoruz. Zaten pazar günü oynanacak derbiye geleceklerdir ama yine de çağrı da bulunalım, arkamızdaki gücü bekliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA