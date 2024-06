Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Yeni Sezonda Görevi Bırakacak

Spor

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Trendyol 1. Lig sezonunu değerlendirerek yeni sezonda kulüp başkanlığını bırakacağını söyleyerek, "Çıksak da çıkmasak da bırakıyoruz diye söylemiştik. Yaklaşık son 9 senedir bu kulüpte görev alıyorum. Biraz ailemize vakit ayırmamız lazım o yüzden çocuklarıma söz verdim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in Play-off finalinde Bodrumspor'a 3-1 mağlup olan Sakaryaspor'un Kulüp Başkanı Cumhur Genç, sezonu değerlendirerek takımın mali verilerini açıkladı. Genç, aynı zamanda sezon başında aldığı karar neticesinde kulüp başkanlığını da bırakacağını söyledi. Sezonu değerlendiren Genç, "Hedefimiz şampiyonluk olarak sezona başlamıştık. Sezon içinde inişlerimiz, çıkışlarımız, çalkantılı dönemlerimiz oldu. Yaşamış olduğumuz talihsiz sakatlıklar, özellikle santrafor mevkinde yaşamış olduğumuz alternatifsizlik bizi direkt birinci olarak değil ama yine de hedefimiz olan finale kadar taşıdı. Ama final maçları biliyorsunuz, bu şehrin alın yazısında hep var. O günkü iyi oyundan daha çok biraz da şansı ve nasip kalıyor, bizim nasibimiz değilmiş. Final maçıyla ilgili söyleyeceğim; çok da beklediğimiz oyunu da belki oyun gücü olarak oynayamadık ama en azından maçı 10 kişi de olsak uzatmalara kadar götürdük. Yine duran toptan ummadığımız bir anda yediğimiz bir gol, arkasından gelen gol ile işimiz daha da zorlaştı. İstediğimiz, herkesin beklediği, herkesin özlemle şehre gelmesini beklediği, tüm şehrin ilk kez belki de bu kadar kenetlendiği o kupayı bu şehre getiremedik. Üzgünüz, futbolcular üzgün ama nasip olmadı. Çok isterdik, beceremedik diyelim" dedi.

"Koca şehrin Sakaryaspor'u sahipsiz bırakacağına inanmıyorum"

Yeşil-siyahlı takımın Süper Lig'e çıkması durumunda takıma Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in ve iş insanı Cem Gün'ün talip olduğunu belirten Genç, takımın üst lige yükselmediği için bu kişilerden herhangi bir talebin gelmediğini aktardı. Genç, "Bu sene bizim son senemiz. Çıksak da çıkmasak da bırakıyoruz diye söylemiştik. Zaten bunu finalden öncede herkes biliyordu. Gönlümüz isterdi ki birincilik şampiyonluğundan sonra ikinci şampiyonluğu da yaşayarak bırakalım. Ama nasip olmadı, yapamadık. Yaklaşık ben son 9 senedir bu kulüpte bir fiil görev alıyorum. Hafta sonları deplasmanlardayız, kamplardayız. Biraz ailemize vakit ayırmamız lazım o yüzden ben sezon başında çocuklarıma söz verdim. Büyük kızım üniversiteye 3'e, öteki üniversiteye başlayacak. Bu sene son senemiz bırakıyorum dedim. Babalar sözünü tutar, sözümü tutacağım yani. Koca şehrin Sakaryaspor'u sahipsiz bırakacağına inanmıyorum. Süper Lig'e çıksak iki tane başkan adayı vardı. Seyfettin Selim ve Cem Gün olarak iki tane başkan adayı kulübe talipti. Gerekli görüşmeleri yaptık. Ama şu an Trendyol 1. Lig'i olunca şu an için bana ulaşan hiç kimse yok" diye konuştu.

"Sakaryaspor borçsuz olarak yoluna devam ediyor"

Takımın mali durumunu açıklayan Genç, "Şu an Sakaryaspor'daki hiçbir yerli oyuncunun maç başı ve maaş alacağı yok. Sadece dediğim gibi yabancıların ayın 15-20 arası ödediğimiz bir maaşı var o da 150 bin Euro falan yapıyor. Ama bizim transfer engel dosyamız 15 milyon 500 gibi bir rakam. Kulübün borcu bu kadar Eskişehirspor'un 1 milyar gibi Malatyaspor'un 700-800 milyonların konuşulduğu bir yerde Sakaryaspor borçsuz olarak yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA