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Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamladı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamladı

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında topladığı 32 puanla 4. sırada yer aldı. 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Sakaryaspor, geçen sezonun performansını geride bıraktı. İç sahada 9 maçta 16 puan toplayan Sakarya ekibi, deplasmanda ise 16 puan elde etti. Sakaryaspor, 28 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. Ayrıca, Sakaryaspor son 9 sezonda en uzun yenilmezlik serisini yakaladı ve en çok gol atan 4. takım oldu.

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig\'in ilk yarısını 4. sırada tamamladı
29.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:14
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Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında topladığı 32 puanla devreyi 4. tamamlayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sakaryaspor, geçen sezona göre ligin ilk yarısında daha başarılı bir performans sergiledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sakaryaspor, 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puanla devreyi averajla Göztepe'nin ardından 4. sırada tamamladı. Sakarya temsilcisi, bu performansıyla geçen sezon 18 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonrasında topladığı 25 puanlık başarısını geride bıraktı.

İç sahada 9 maça çıkan Sakarya ekibi, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan topladı. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puanı hanesine yazdırdı. Ligin ilk yarısında rakip fileleri 28 kez havalandıran Sakaryaspor, kalesinde de 18 gol gördü.

Sakarya ekibi, en az mağlubiyet aldığı ilk yarılardan birini yaşadı

Lige istediği gibi başlayamayan ve 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sakaryaspor, 4. haftayı 5 puanla 10. sırada kapattı. Daha sonra takımın başına getirdiği Tuncay Şanlı ile 13 maça çıkan Sakarya ekibi, ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sakaryaspor, sonrasında mücadele ettiği 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yükselişe geçti.

Yeşil-siyahlılar, böylece "1. Lig" formatıyla düzenlenen organizasyonda mücadele ettiği son 9 sezonda en fazla yenilmezlik serisi yakaladığı ilk yarıyı tamamlamış oldu.

Sakaryaspor, 2007-2008'de 9, 2003-2004'te 7 ve 2001-2002'de 6 maçlık yenilmezlik serisi yaptı.

Bu sezon en çok puan topladığı ilk devrelerden birini yaşayan Sakarya temsilcisi, ilk yarılarda en fazla puanı 2001-2002, 2003-2004, 2007-2008 sezonlarında da 32 puanla yakalamıştı.

Sahaya çıktığı 17 maçta 3 kez rakiplerine yenilen Sakaryaspor, en az mağlubiyet yaşadığı ilk yarılardan birini oynadı. 2007-2008 sezonunun ilk yarısında 3 maçta rakiplerine mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, 2002-2003'de 4, 2003-2004'te 5, 2005-2006'da 6 kez sahadan mağlup ayrıldı.

En çok gol atan 4. takım

Bu yıl ilk devrede de en çok gol attığı sezonlardan birini yaşayan ve 17 maçta rakip fileleri 28 kez havalandıran Sakarya temsütilcisi, ilk yarıda Eyüpspor, Ahlatçı Çorum FK ve Kocaelispor'dan sonra en çok gol atan 4. takım olarak kayıtlara geçti.

Takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunan Yonathan Del Valle'nin ağları sarstığı maçları kaybetmeyen Sakarya temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Sakaryaspor'un 1. Lig'de mücadele ettiği son 9 sezonun ilk yarı verileri şöyle:

OGMBAYAVPUANSIRA
2001-2002191072352213327
2002-20031774620155278
2003-2004171052291514321
2005-20061796224186294
2007-200817935291514321
2008-20091721231831-13918
2011-2012174851829-111716
2022-2023188912829-12510
2023-202417935281810324

Kaynak: AA
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