Sakaryaspor, Vanspor\'u 2-1 Yendi

Serhat YILMAZ/ ADAPAZARI (Sakarya),

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Turgut Doman, Emre Doğu, Çağrı Yıldırım

SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Alaaddin Okumuş (Dk.82 Emrecan Terzi), Batuhan Çakır, Burak Bekaroğlu, Serkan Yavuz, Mohamed Fofana (Dk.82 Lukasz Zwolinski), Melih Bostan (Dk.66 Owusu Kwabena), Sergio Pena (Dk.66 Ruan Teixeira), Kerem Şen, Emre Demir (Dk.75 İsmaila Soro), Poyraz Efe Yıldırım

VANSPOR FK: Çağlar Akbaba, Medeni Bingöl (Dk.36 Aliou Traore), Ensar Çavuoşğlu, Zan Jevsenak, Batuhan İşçiler (Dk.69 Sabahattin Destici), Mehmet Özcan, Naby Oulare, Santeri Hostikka, Jefferson (Dk.69 Oğulcan Çağlayan), Emir Bars (Dk.69 Kenneth Mamah), Ivan Cedric

SARI KARTLAR: Emrecan Terzi, Melih Bostan, Burak Bekaroğlu, Ruan Teixeira (Sakaryaspor), Zan Jevsenak, Naby Oulare, Aliou Traore (Vanspor FK)

KIRMIZI KART: Dk.90+5 Ruan Teixeira (Sakaryaspor)

GOLLER: Dk.30 Mohamed Fofana, Dk.90+4 Ruan Teixeira (Sakaryaspor), Dk.62 Santeri Hostikka (Vanspor FK)

1'inci Lig'in 31'inci haftasında Sakaryaspor, sahasında Vanspor FK'yı konuk etti. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmadan son dakikada bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.

26'ncı dakikada Vanspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Emir, kaleci Szumski ile karşı karşıya kaldı. Kaleyi deneyen Emir'in şutunu kaleci Szumski kontrol etti.

30'uncu dakikada Serkan Yavuz'un sağ kanattan ortasını Jevsenak uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına açılan topa Fofana gelişine vurdu, direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

62'nci dakikada Naby Oulare'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı uzak köşede Hostikka kontrol etti. Traore ile paslaşan Hostikka dar açıdan uzak köşeye vurarak skora denge getirdi: 1-1.

90+4'üncü dakikada Kwabena'nın sol kanattan ortasına gelişine vuran Ruan Teixeira, kaleci Çağlar'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+5'nci dakikada Ruan Teixeira, gol sevincinde formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Sakaryaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.