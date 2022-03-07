Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir - Son Dakika
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Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir

07.03.2022 17:30

Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu aldığı tehdit mesajlarını sosyal medyada paylaştı. Tehlikede olduğunu dile getiren Karakullukçu, "Başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir" sözlerine yer verdi.

Uzun yıllar A Spor'da ve Haber Global'de çalışan, ardından dijital mecraya geçen ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu tehdit mesajları alıyor. Haber Global'deki program çıkışı bir grup taraftarın saldırısına uğrayan Karakullukçu, sosyal medya hesabından amcası üstünden gönderilen mesajı paylaştı.

Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'dan tüyler ürperten paylaşım: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir

"SORUMLULAR BELLİDİR"

Karakullukçu yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık yarım saat önce öz amcam bir taraftar grubu tarafından tehdit edildi ve kendisine 'Her yerde arandığım ve dikkatli olmam gerektiği" mesajını bana iletmesi istendi. Savcılığa başvuruda bulunduk ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir, bunu siz de bilin" ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'dan tüyler ürperten paylaşım: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'dan tüyler ürperten paylaşım: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir

KİMLERİ KASTETTİ?

Galatasaray taraftarı olan Uğur Karakullukçu'nun, uzun süredir UltrAslan grubundan bazı isimlerle yorumları yüzünden tartışma yaşadığı konuşuluyor. Son yaptığı paylaşımda da, "Efsanesi Fatih Terim'i harcayanlar şimdi Torrent'i devirmek istiyor. Bu yüzden hocanın arkasında durun" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'dan tüyler ürperten paylaşım: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
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SON DAKİKA: Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir - Son Dakika
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