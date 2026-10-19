Salih Özcan'ın büyük üzüntüsü: Onlar attı, biz atamadık - Son Dakika
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Salih Özcan'ın büyük üzüntüsü: Onlar attı, biz atamadık

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Salih Özcan\'ın büyük üzüntüsü: Onlar attı, biz atamadık
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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından Salih Özcan, istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek üzgün olduğunu ifade etti. Milli futbolcu, maçla ilgili "Açıkçası skoru bizim tarafa getiremedik. Şanslarımız vardı, değerlendiremedik. Sonrasında iki tane kontra ataktan golleri yedik'' yorumunda bulundu.

Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, Trabzonspor'a 2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''ONLAR ATTI, BİZ ATAMADIK''

Karşılaşma hakkında konuşan milli futbolcu Salih Özcan, çok üzüntülü olduğunu ifade ederek "İstediğimizi yapamadık, 3 puanı bizim tarafa yazdıramadık. İki basit gol yedik, onlar attı ve biz atamadık. Mağlubiyetle eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

''ŞANSLARIMIZ VARDI, DEĞERLENDİREMEDİK''

Açıklamalarına devam eden yıldız isim, "Açıkçası skoru bizim tarafa getiremedik. Şanslarımız vardı, değerlendiremedik. Sonrasında iki tane kontra ataktan golleri yedik." sözleriyle mağlubiyetin nedenlerini değerlendirdi.

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