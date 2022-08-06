Ay-yıldızlılar, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

Kaynak: AA

Sırbistan, İtalya, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Voleybol: 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

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