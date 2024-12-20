Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Final Zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Final Zamanı

2024-2025 sezonu süper finali 3-4 Şubat'ta, erkek ve kadın takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

20.12.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Hokeyi Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonları, 3-4 Şubat'ta yapılacak süper final maçlarıyla belli olacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi ve Kadınlar Salon Süper Ligi ilk etap maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.

Müsabakalar sonunda süper final etabına, kadınlarda Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Stars takımları kalma başarısını gösterdi. Erkeklerde ise süper final etabına Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediyespor, Volkan Grup Gökbörü, Metpack Alanya Stars takımları yükseldi.

3-4 Şubat'ta oynanacak süper finallerde şampiyon olacak erkek ve kadın takımları, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkını kazanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Final Zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:37:25. #1.11#
SON DAKİKA: Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Final Zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.