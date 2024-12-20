Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Final Zamanı

Spor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Hokeyi Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonları, 3-4 Şubat'ta yapılacak süper final maçlarıyla belli olacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi ve Kadınlar Salon Süper Ligi ilk etap maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.

Müsabakalar sonunda süper final etabına, kadınlarda Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Stars takımları kalma başarısını gösterdi. Erkeklerde ise süper final etabına Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediyespor, Volkan Grup Gökbörü, Metpack Alanya Stars takımları yükseldi.

3-4 Şubat'ta oynanacak süper finallerde şampiyon olacak erkek ve kadın takımları, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkını kazanacak.