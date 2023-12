Samet Aybaba: Birinci hedefimiz Türkiye Kupası

Beşiktaş Kulübü Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, öncelikli hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduklarını belirterek, "Onun için özel prim sistemi planladım. Başkanımızla konuşacağız. Birinci hedefimiz o. İkinci hedefimiz UEFA'ya katılacak bir sıralama yakalanması. Ama kupa birinci hedefimiz" dedi.

Beşiktaş Kulübü Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü'nde 25 gündür görevde olduğunu belirten Aybaba, "Şehitlerimiz var, onlara minnettarız. Ülkemizin başı sağ olsun. Beşiktaş'ın hep içindeydik. Daha sonra görev aldık. İzlenimlerim, gözlemlerim var. Oyuncu grubuyla bir şeyleri paylaşmaya başladık. Seyahat ettik, maçlar, ortaya bir şeyler çıkarmaya çalıyoruz. İçinde hiç olmadığımız ve dışarıda tartışılan birçok şey var. Camiamız her şeyi doğru bilsin, Genel planları, ne düşündüğümüzü, hedefimizi bilsin" diye konuştu.

"CHAMBERLAIN LİSTEYE YAZILMAYABİLİR"

Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini aktaran Aybaba, "Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay bir şey değil. Yerli hoca olarak iki değerimiz vardı. Biri Rıza Çalımbay diğeri de Sergen Yalçın. Rıza hoca bizden önce gelmişti. Şimdi Sergen Hoca var. Bu isimleri itibarsızlaştırmayalım. İçimizden çıkan kimseyi itibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetlidir, hepsi değerlidir. Hepsine saygı duyarız, severiz. Bizim değerlerimiz bu isimler. Kulübün planı var, kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. Burada nasıl bir değişime gidilmesi gerektiğiyle ilgili istişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz konusunda bir hoca tipi için çalışmalar devam ediyor. 14 yabancı oyuncu elimizde bulunuyor. Transfer yapamayız. Zaten transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ne yapabiliriz düşünüyoruz. Değerlerini bularak çıkarabilirsek bu oyuncuları elimizden yerine oyuncular almak istiyoruz. Bayağı mesafe kat ettik. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittim. Plan yaptık. Elimizdeki oyuncularla konuşmaya başladık. Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlığı var. Listeye yazılmayabilir diye bir fikrimiz var. Bir oyuncu boşluğumuz var. Onun dışında Oyuncularla transfer görüşmelerini bitirince transferler yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"İSTEYEN HERKESİ GÖNDERİRİZ, BURASI BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş'ın marka değeri en yüksek kulüp olduğunu anlatan Aybaba, şunları kaydetti:

"Hiçbir arkadaşımız bize gelip 'Ben bu takımda mutlu değilim, performansım düşük, şu nedenle katkı veremiyorum. Transfer görüşmeleri yapabilir miyim?" diye bir temasta bulunmadı. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Buradan isteyen herkesi göndeririz, burası Beşiktaş. Aslolan Beşiktaş. Buradan herkes gider. Burası marka değeri en yüksek takımdır. Böyle bakmayalım. İstemeyen hemen gider. Kulübün menfaatleri neler, oyuncunun da daha sağlıklı bir yere gidip yeni bir hayata başlayacağına karar verirsek başarılar dileriz. Sarılıp yolları ayırırız. Bu kadar abartmaya gerek yok. Teklifler var. Bu arkadaşların böyle bir fikirleri yoktu. Böyle fikirleri olması gerektiğini onlara hissettirmek için bazı şeyleri yaptık. Burada keyifleri iyi. Arkadaşlarıyla idmana çıkıyorlar, yemek yiyorlar. Afrika Uluslar Kupası'na gittiler, halen keyifleri iyi. Keyifleri iyi olmayan bir taraf var, o da Beşiktaş tarafı."

"YUSUF SARI İLE HİÇBİR ŞEY GÖRÜŞMEDİK"

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasında görüşeceklerini belirten Aybaba, basında siyah-beyazlı takıma transfer olacağı iddia edilen Yusuf Sarı için ise şunları kaydetti:

"Cenk ve Salih ile görüşeceğiz. Devre arasına geçelim görüşelim dedik. Onlarla birkaç kez görüştüm bire bir. Küserek bir şeyleri çözemezsiniz. Ne yapmak lazım ? Daha iyi şeyler yapmak lazım. Biraz performansını yükseltin. Oyuncumuz mutlu olsun, ekonomisi iyi olsun, kulübümüze katkısı olsun istiyoruz. İkisiyle de görüşeceğiz. Takımda kalmalarıyla ilgili birtakım şeyleri var. Beşiktaş kontratak oynamaz. Beşiktaş hücum yapar. Beşiktaş futbolu yönetir, sahayı yönetir. Oyuncu iyi değildir, diye bir şey yok, hiçbir şey görüşmedik. Kendisi kaliteli ve iyi bir futbolcu. O düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine Adana Demirspor'da da başarılar diliyorum."

"AYRILIRKEN DOĞRU OLANI YAPTIK"

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile her zaman iyi arkadaş olduklarının altını çizen Samet Aybaba, "Beşiktaş'ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım. Bizim duygularımız var, aidiyetimiz var. Bu camiadan çıkmış yetişmiş insanlarız. Ben Rıza'ya, Feyyaz'a bunları söyleyecek duyguları yaşayabilir miyim ? Bence yaşamam lazım. Bunu hayatım boyunca unutamam. Bizim duygularımız var. Birlikte neler gördük neler yaşadık. Rıza'nın benim için değeri vardır, Beşiktaş için bir değeri vardı. Camianın böyle küçük şeylerle tartışmaması gerek. Kendisine bilgi verdim. Ayrılırken doğru olanı yaptık. Bu duyguyu taşıyamayacağımı düşündük. Her zaman iyi bir arkadaşız. O çok iyi bir teknik adam. Büyük başarılar elde etti. Aramızda hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPI TARAFI BENİM EN ÖNEMLİ İŞİM"

Aybaba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Buradan daha çok katkı almamız lazım. Avrupa'ya da katkı vermemiz lazım. Çok az süre alıyorlar ki bu doğru değil. Benim bu 25 günlük sürede en çok uğraştığım altyapı. Mehmet Ekşi hocayla sürekli görüşüyoruz. 7 bölgeye ayıracağız altyapıyı. Orayı genişletiyoruz. Oyuncuların A takımda daha çok yer alması için antrenörlerle daha çok diyalogda olacağız. Altyapı tarafı benim en önemli işim. Bir an önce Fulya'dan çıkmamız lazım. Bu imkansızlıklara rağmen altyapıdan 6 oyuncumuz var. Daha gelişecek, sürpriz arkadaşlar var. Bunları değerlendireceğiz."

Gökhan İnler'in durumu hakkında gelen bir soruya da Aybaba, şu yanıtı verdi:

"Nasıl anlaştıklarına ilişkin yazılı hiçbir şey yok. Değişik bir dönemdi herhalde o dönem. Gökhan, 'Bana jübile yapacağız dediler' dedi. Askıda kaldı, bakacağız. Futbolculuk bölümünde olmayacak tabii ki. Gökhan kaliteli biri. Onu değerlendireceğimiz bir yer olursa bakacağız."

"BU TAKIMIN PATRONU BENİM"

Futbol sahasında hiçbir zaman olmayacağının altını çizen Samet Aybaba, "Futbol sahası içinde, o bölümlerin içinde ben hiç yokum. Ama bu takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim. Kız takımından tutun, altyapı, futbol okulları tamamen yetki bende. Bu yetkiyi bana başkanım verdi. Teknik direktörle saha içi ve takım performansıyla ilgili sadece sohbetim olur. Onun dışındaki her şeyin yetkilisi benim" dedi.

"ŞU AN MEVCUT KADRO 13 KİŞİ"

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarının arasında olmasının doğal olduğunu anlatan Samet Aybaba, şunları kaydetti:

"Sergen Yalçın doğal aday. Öyle bir görüşme yapmadık ama görüşürüz. Başka adaylar da var. Birtakım şeyleri doğru toparlamak lazım. Kadro yapılanmasını nasıl yapacağız, nasıl bir kadro yapısını hocaya vereceğiz. Şu an mevcut kadro 13 kişi. 6 kişi Afrika Kupası'na gitti. Bundan önceki arkadaşlar Afrika Kupası'nı bilmiyor muydu acaba. 3 stoperimiz de Afrika Kupası'nda. Altyapı hariç 13 kişiyiz. Önümüzde 4 maç var. Hoca gelecek, 13 kişiyle antrenman çıkar mı, ne düşünür, hep başkanımızla konuşuyoruz. Yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hocalar takım performansını izliyor. Onlar da düşünüyordur, bu kadroyu nasıl çalıştırırız diye."

"OYUNCULAR 'TAKIMIN LİDERİ YOK' DİYORLAR"

Kadro dışı bırakılan oyuncuların takıma dönme durumlarıyla ilgili de konuşan Aybaba, "Kadro dışı, kadroya girmeyen oyuncudur. Birlikte yemek yiyorlar, antrenman yapıyorlar. Bunlarla ilgili her şeyi yapıyoruz. Kendileriyle birebir konuştuk. Oyuncuların hemen hemen tamamıyla görüştüm. Oyuncular, 'Bu takımda disiplin yok' diyorlar. '3 senedir bu takımda hiç kimseye bir cezai yaptırım yapılmadı, bir arada değiliz, birlikte hareket edemiyoruz. Soyunma odasında bile bir arada değiliz, bir de takımın lideri yok' diyorlar. Böyle sorunların biriktiği markadan nasıl başarı bekliyorsunuz. Beşiktaş bu söylediğimiz şeylerin tamamını kaybetmiş. Bu oyunculara bir mesaj vermemiz lazım değil mi ' Ücretler de fazla ama ortada bir başarı yok. Bir duygu, heyecan, performansla iliği gelişim yok. Oyuncuların hepsi bunlardan şikayetçi. Biz de eski hallerine dönsünler istiyoruz. 60 milyon Euro'luk bir bütçemiz var. Bu kadar kötü performans olabilir mi ' Onlar orada konuşacak, keyif yapacak, biz hiçbir şey yapamayacak mıyız? Bu değerlere uymak zorundasınız. Bütün alacaklarınız ödenmiş. Ekonomik sıkıntı olmamış. Ama karşılığında hiçbir şey olmamış. Biz de bir mesaj vereceğiz, genç oyuncu tercini arttıracağız. Afrika Kupası'nda da başarılar diliyorum. Bunlar bizi oyuncularımız" ifadelerini kullandı.

"BİZDE BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK FUTBOLCU YOK"

Afrika Uluslar Kupası'nın kendileri için şans olduğunu aktaran Aybaba, "Beşiktaş coşkulu bir takımdır. Sahada koşar, mücadele eder. Beşiktaşlı olmak başka bir boyuttur. Bunları yaşatırsanız camia olarak yükselirsiniz. Bazı oyunculara resmi teklif var. Afrika Kupası bizim için şans. İnşallah iyi oynarlar, orada bizi temsil edecekler. Bizde Beşiktaş'tan büyük futbolcu yok" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Samet Aybaba, umutsuz olmadıklarının altını çizerek, "Transfer yapacağız, altyapıya önem vereceğiz, plan yapacağız. Beşiktaş camiasının en kötü günlerinden biri ama umutsuz değiliz. Biz her şey doğru olsun diye mücadele ediyoruz. Her şeyin iyisini yapacağız. Transferin de iyisini yapacağız. Altyapıdan oyuncularla ilgili planlarımız var. Umutsuz değiliz, süreye ihtiyacımız var. Yeni sezonda artık Beşiktaş, birtakım şeyleri halletti, büyük takım ünvanının üzerine katarak geliyor diye konuşacağız. Akıllı, mantıklı, doğru planlayarak bu işleri çözmemiz lazım" dedi.

Aybaba, Başkan Hasan Arat'ın 2 veya 3 teknik direktör ile görüştüğünü ve 1.5 yıllık bir anlaşma planlandığını da aktardı.

"FUTBOLU FARKLI YÖNETEN KULÜPLERİMİZ VAR"

Samet Aybaba, teknik direktör seçiminde direkt yetkili kişinin kendisi olduğunu anlatarak, "Ben başkanımıza bilgileri veriyorum. O görüşmeleri yapıyor. Paramız var. Futbolu farklı yöneten kulüplerimiz var. Onlar nasıl yapılıyorsa biz de yaparız. Bu ülkede her şey yapılıyor. Beşiktaş olunca başka şeyler konuşuyorlar. Herkes masaya vuruyor, yaparım, yaptım diyor. Beşiktaş olunca çok eleştiriliyor. Bizim camiamızı toparlamamız lazım. Her şeyi eleştirmeyelim. Olanaklarımız çok geniş. Hiç feda dönemi gibi değil. Bu dönem başka dönem. Başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz. Her şeyin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KADROYU SİZE GÖSTERSEM KAÇARSINIZ"

Beşiktaşlı yönetici Aybaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölge değil de tüm takım olarak bakıyoruz. Beşiktaş için çalışıyoruz. Kadroyu size göstersem kaçarsınız. Esas bu kadro planlaması nasıl yapıldı, bunu konuşmak lazım. Bu fiyatlara bu kadro nasıl yapıldı, Afrika Kupası'na rağmen bu transferle nasıl yapıldı bunu irdelemek lazım. Planımız 1.5 seneyi kapsayan oyuncu bulabilmek. Genç oyuncu tiplemesi yok. Onu altyapıdan sağlayacağız. Kiralık oyuncu düşünmüyoruz. Daha çabuk bir organizasyon yapmak istiyoruz."

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

Türkiye Kupası'nı hedeflediklerini bildiren Samet Aybaba, "Onun için özel prim sistemi planladım. Başkanımızla konuşacağız. Birinci hedefimiz o. İkinci hedefimiz UEFA'ya katılacak bir sıralama yakalanması. Ama kupa birinci hedefimiz. Özel başka şeyler uygulayacağız" şeklinde görüş belirtti.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN BUNA KATKISI OLDUYSA TABİİ Kİ ELEŞTİRİRİZ"

Bu sezonki kadro planlamasında teknik direktör Şenol Güneş'in payının ne kadar olduğuna dair bir soruya Aybaba, şöyle yanıt verdi:

"Şenol hoca bu takımın transferlerinde direkt katkısı olduysa tabii ki eleştiririz. Nasıl ki şampiyon olduğunda takdir edip, inanılmaz şeyler söylüyorsak, bu kadro planlamasında katkısı varsa eleştiririz. Doğru yapılan şeyleri takdir ediyorsak, yanlışları da eleştireceğiz."

Samet Aybaba, Chelsea ve Paris Saint-Germain ile transfer görüşmeleri yaptıklarını anlatarak "Onların verdiği, bizim istediğimiz oyuncularla ilgili anlaşamadık. Devre arası olmasa da sezon başında mutlaka bir şeyler çıkacaktır" dedi.

"BEN QUARESMA'YI HİÇ GÖRMEDİM"

Beşiktaş'ta teknik direktör olduğu dönemde Ricardo Quaresma'nın kendisinin isteğiyle gönderildiğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade eden Samet Aybaba, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Ben Quaresma'yı hiç görmedim. Samet hoca gönderdi dediler. Takım toparlandığında başkana gittim. 'Başkanım takım iyi, bir şeyler olacak, heyecanımız var, Quaresma'yı alalım' dedim. Başkan istemedi. Sonra tek sorumlu ben oldum. Hala küçük çocuklar gelip Qyaresma'yı alın diyorlar. Çok iyi oyuncuydu."