Şampiyon Batman Petrolspor\'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde dalgalanıyor

16.05.2026 17:13
TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'un bayrağı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Duygularını aktaran Batman Petrolspor Kulübü Başkanı Zeynel Nasıroğlu, ''Çok mutluyuz. Bizim için büyük bir gurur. Bayrağımız 2 gün boyunca burada duracak. Tüm halkımıza armağan olsun'' ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek 24 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'un bayrağı İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

BATMAN PETROLSPOR'UN BAYRAĞI FSM'DE DALGALANIYOR

Taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatan Batman Petrolspor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batman Petrolspor bayrağının 2 gün köprüde asılı kalacağı bildirildi.

ZEYNEL NASIROĞLU: BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Taraftarlarına seslenen Batman Petrolspor Kulübü Başkanı Zeynel Nasıroğlu, ''Çok mutluyuz. Bizim için büyük bir gurur. İnşallah tarihimiz boyunca bu bayrak aynı renkleri gibi tertemiz bir tarih yazarak güzel anılar ve hatıralar bırakacaktır. Bundan şüphemiz yok. Bayrağımız 2 gün boyunca burada duracak. Halkımıza armağan olsun.'' şeklinde konuştu. 

