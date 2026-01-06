Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı

Haberin Videosunu İzleyin
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu\'na çarptı
06.01.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu\'na çarptı
Haber Videosu

Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile yarışırken küçük bir kaza yaşadı. Kaza antrenman sürüşü sırasında gerçekleşirken Zayn dengesini kaybederek düştü. Kazadan sonra Razgatlıoğlu hemen Zayn'in yanına koşarak durumunu kontrol etti ve destek verdi.

Eski milli motoksiletçi Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile yarıştığı sırada küçük bir kaza yaşadı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.

ANTRENMANDA KORKU DOLU ANLAR

Kazanın, resmi bir yarışta değil pistte gerçekleştirilen antrenman sürüşü sırasında gerçekleştiği belirtildi. Görüntülerde, Zayn Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu'nun aynı anda pistte ilerledikleri esnada motosikletlerin temas ettiği ve küçük sürücünün dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü.

KORUYUCU EKİPMANLAR İŞE YARADI

Olayın ardından kısa süreli bir paniğin yaşandığı, ancak Zayn Sofuoğlu'nun üzerinde bulunan koruyucu ekipmanlar sayesinde kazayı hafif şekilde atlattığı öğrenildi. Minik yarışçının sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanma yaşanmadığı ve olayın tedbir amaçlı kontrollerle geçtiği açıklandı.

RAZGATLIOĞLU HEMEN YANINA KOŞTU

Kaza sonrası, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ve ekipler Zayn'in yanına hemen koştu. Dostane görüntülerde, Razgatlıoğlu'nun küçük sürücünün durumunu kontrol ettiği ve kazanın ardından destek verdiği görüldü. Minik yarışçı kaza sonrası "Toprak abi bana çarptı" derken Razgatlıoğlu ise "Kusura bakma kanka" diye cevap verdi.

ZAYN SOFUOĞLU KİMDİR ?

Zayn Sofuoğlu, eski Supersport Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olarak küçük yaşlardan beri motor sporlarına büyük ilgi gösteriyor ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen pistlerde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu, Dünya, Yaşam, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mehmet Göçer mehmet Göçer:
    Kenan sıkıştırmış Zayn ı yoksa düşmezdi gecemezdi Zayn i 2 2 Yanıtla
    06kTR99123 06kTR99123:
    zayn kenanla değil toprakla yarışırken düşmüş. 2 0
  • Gencay Ozcetin Gencay Ozcetin:
    Toprak kendisini düşüren rakibi için video çekmiş, düşürdüğünde yanına git demek istiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Tunç Soyer kooperatif davasında tahliye oldu ancak cezaevinden çıkamayacak Tunç Soyer kooperatif davasında tahliye oldu ancak cezaevinden çıkamayacak
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 22:07:01. #7.11#
SON DAKİKA: Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.