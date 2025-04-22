Şampiyonlar Dünya\'ya Hazırlanıyor

AVRUPA Poomsae Şampiyonası'nda birinci olan Melek Ahu Çelik ve Nursena Gültekin ile ikinci olan Bahadır Türken, hedeflerini Dünya Şampiyonası'na dikti.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Melek Ahu Çelik, Nursena Gültekin ve Bahadır Türken, 16-17 Nisan 2025 tarihleri arasında Estonya'da düzenlenen Avrupa Poomsae Şampiyonası'ndan büyük başarıyla döndü. 10 yıldır tekvando sporuyla ilgilendiğini söyleyen Nursena Gültekin, "Başladığım ilk günden bu yana İstiklal Marşımızı okutmayı çok istiyordum ve bunu başardığım için çok mutluyum. Avrupa şampiyonasına giderken ailecek hepimiz çok heyecanlıydık. Çünkü yıllardır bu anı bekliyorduk ve İstiklal Marşımızı okutmak bayrağımızı göndere çektirmek çok özel bir anıydı. Bundan sonra ki hedefim Dünya Şampiyonası. İnşallah orada da İstiklal Marşımızı okuturuz" dedi.

Melek Ahu Çelik ise, "7 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Tekvandoya annemin isteği üzerine 4 yaşında İstanbul'da başladım. Hocamız beni özel olarak yanına aldı ve biz Bafra'ya taşındık. Taşındığımızda 7 yaşındaydım ve tekvandoya burada devam ettim. Avrupa şampiyonası çok heyecan vericiydi. Antrenmanlarımızı sıkılaştırdık ve 3'er saat çalışmaya başladık. Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'mizi gururlandırdık. Çok mutluyum" diye konuştu.

Avrupa ikincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bahadır Türken de, hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.