Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Başladı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Başladı

09.07.2025 00:08
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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk maçları yapıldı, rövanşlar 15-16 Temmuz'da.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu ilk maçları bugün oynanan 10 müsabakayla başladı.

Avrupa kupalarının en prestijli turnuvası kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu ilk maçları yarın oynanacak 4 müsabaka ile sona erecek. Rövanş maçları ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kuopio (Finlandiya): 1 - FC Milsami Orhei (Moldova): 0

The New Saints FC (Galler): 0 - KF Shkendija (Kuzey Makedonya): 0

Iberia 1999 (Gürcistan): 1 - Malmö (İsveç): 3

Levadia (Estonya): 0 - RFS (Letonya): 1

Drita (Kosova): 1 - Differdange 03 (Lüksemburg): 0

Vikingur (Faroe Adaları): 2 - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3

KF Egnatia (Arnavutluk): 1 - Breidablik (İzlanda): 0

Virtus AC 1964 (San Marino): 0 - HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek): 2

NK Olimpija (Slovenya): 1 - Kairat Almaty (Kazakistan): 1

Noah (Ermenistan): 1 - Buducnost (Karadağ): 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Başladı - Son Dakika

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