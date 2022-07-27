Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi

27.07.2022 20:29
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe'nin 10. dakikada Joshua King ile bulduğu gol bir önceki pozisyonda faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin bu tartışmalı kararı statta tribünler tarafından ıslıklanırken, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten ilk karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Temsilcimizin, 10. dakikada Joshua King ile bulduğu gol hakem Massimiliano Irrati tarafından iptal edildi.

YAN HAKEM ORTA SAHAYA KOŞTU, IRRATI GOLÜ VERMEDİ

Dakika 10'u gösterdiğinde Enner Valencia, Dinamo Kiev forması giyen Iliya Zabarnyi ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı ve topu ceza sahası içine çevirdi. Boş pozisyondaki Joshua King topu ağlara yollarken yan hakem orta sahaya doğru koştu. Ancak orta hakem Massimiliano Irrati faul gerekçesiyle golü vermedi.

Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurdu
Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurdu
Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurdu
Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurdu
Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurdu

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler İtalyan hakeme büyük tepki gösterirken, sosyal medya da adeta yıkıldı. Massimiliano Irrati hakkında binlerce paylaşım yapılırken İtalyan hakem kısa sürede gündeme oturdu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi - Son Dakika
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