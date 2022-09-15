Borussia Dortmund-Manchester City maçı nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin skorları... - Son Dakika
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Borussia Dortmund-Manchester City maçı nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin skorları...

15.09.2022 00:15

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-1'le geçti. Real Madrid ise sahasında Leipzig'i 2-0'lık skorla devirdi. Haftanın dikkat çeken sonuçlarından birini elde eden Benfica, deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Manchester City ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Ettihad Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

HAALAND, DORTMUND'U DEVİRDİ

Karşılaşmanın 56. dakikasında Jude Bellingham, Alman ekibini öne geçiren golü attı. Bu golün ardından Manchester City, rakip kaleyi abluka altına alırken beklenen gol 80. dakikada Stones ile geldi. Skoru eşitleyen İngiliz ekibi, 84. dakikada Haaland ile durumu 2-1'e getirdi ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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REAL MADRID SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Real Madrid, sahasında RB Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Federico Valverde ve 90. dakikada Marco Asensio kaydetti.

BENFICA'DAN JUVENTUS'A ŞOK

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. 4. dakikada Milik ile öne geçen İtalyan ekibi üstünlüğünü koruyamadı ve 43. dakikada Joao Mario ile55. dakikada David Neres attığı gollerle Portekiz ekibine galibiyeti getirdi.

Dortmund, Manchester City'i salladı ama yıkamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları
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Son Dakika Spor Borussia Dortmund-Manchester City maçı nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin skorları... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borussia Dortmund-Manchester City maçı nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin skorları... - Son Dakika
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