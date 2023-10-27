Avrupa'da boy gösteren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını oynamasının ardından 3'te 1 yapmış olmasına rağmen Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. basamaktaki yerini perçinledi.
Temsilcilerimizden sadece Fenerbahçe galibiyet alırken, Galatasaray ve Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ancak 10. sıradaki İskoçya'nın takımlarının kötü sonuçları nedeniyle Türkiye, puan farkını 0.1 daha açtı.
Türkiye, UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'da tamamlaması durumunda 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
UEFA sıralaması şöyle:
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi müjdesi! İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasında son durumu - Son Dakika