Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar

25.08.2022 16:46

Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün saat 19.00'da İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kend liginde 32 başarılı takımın mücadele edeceği Devler Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Final maçıysa İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Öte yandan 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı, dev organizasyonda yer almıyor. İşte torbalar...

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belirlenecek. Dev organizasyon TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ ALACAK

Kura çekiminde geçen sezonun en iyileri de belli olacak. Yılın teknik direktörü ve yılın futbolcusu ile mevkilerine göre 2021-2022 sezonunun en iyileri ödüllerini alacak.

Dev geceye İstanbul ev sahipliği yapacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar

TORBALAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece tamamlanan play-off maçlarının ardından grup etabında mücadele edecek 32 takım da belli oldu.

Dev geceye İstanbul ev sahipliği yapacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar

İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımların bulunduğu torbalar:

1. TORBA

2. TORBA

3. TORBA

4. TORBA

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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar - Son Dakika
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