Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belirlenecek. Dev organizasyon TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.
Kura çekiminde geçen sezonun en iyileri de belli olacak. Yılın teknik direktörü ve yılın futbolcusu ile mevkilerine göre 2021-2022 sezonunun en iyileri ödüllerini alacak.
Şampiyonlar Ligi'nde dün gece tamamlanan play-off maçlarının ardından grup etabında mücadele edecek 32 takım da belli oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımların bulunduğu torbalar:
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar - Son Dakika