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Şampiyonlar Ligi'nde Donnarumma'ya dev protesto! Sahaya sahte para yağdırdılar - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde Donnarumma'ya dev protesto! Sahaya sahte para yağdırdılar

Son Güncelleme: 08.11.2023 09:58

Şampiyonlar Ligi'nde Milan, sahasında Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada İtalyan taraftarlar, eski kalecileri Donnarumma'ya gösterdiği tepkiyle dünya gündemine oturdu. Taraftarlar, PSG'ye transfer olarak parayı seçtiği yönünde göndermede bulundukları deneyimli eldivene sahte para attı. Sahte paranın üzerinde ''Dollarumma'' ifadesi yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Milan- PSG maçında yaşananlar geceye damga vurdu. İtalyan taraftarlar, PSG'ye transfer olan eski kalecileri Donnarumma'yı protesto etti.

SAHTE PARALARIN ÜZERİNE "DOLLARRUMMA" YAZDILAR

Milan taraftarları, İtalyan eldivenin PSG'ye para için gittiğine gönderme yaparak sahaya sahte paralar attı. Sahte paraların üzerinde "Dollarumma" yazması dikkat çekti.

BEDELSİZ AYRILMIŞTI

2021 yılında Milan ile sözleşmesini uzatmayan Dollarumma, bedelsiz şekilde ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. 24 yaşındaki kaleci o günden bu yana ilk kez eski taraftarların önüne çıktı.

İşte protestodan kareler:

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Donnarumma protestosu! Sahte paranın üzerindeki kelime oyunu bomba
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Donnarumma protestosu! Sahte paranın üzerindeki kelime oyunu bomba
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Donnarumma protestosu! Sahte paranın üzerindeki kelime oyunu bomba
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Donnarumma protestosu! Sahte paranın üzerindeki kelime oyunu bomba
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Donnarumma protestosu! Sahte paranın üzerindeki kelime oyunu bomba

Paris Saint Germain, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Donnarumma'ya dev protesto! Sahaya sahte para yağdırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Donnarumma'ya dev protesto! Sahaya sahte para yağdırdılar - Son Dakika
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