Şampiyonlar Ligi'nde Donnarumma'ya dev protesto! Sahaya sahte para yağdırdılar

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Milan- PSG maçında yaşananlar geceye damga vurdu. İtalyan taraftarlar, PSG'ye transfer olan eski kalecileri Donnarumma'yı protesto etti.

SAHTE PARALARIN ÜZERİNE "DOLLARRUMMA" YAZDILAR

Milan taraftarları, İtalyan eldivenin PSG'ye para için gittiğine gönderme yaparak sahaya sahte paralar attı. Sahte paraların üzerinde "Dollarumma" yazması dikkat çekti.

BEDELSİZ AYRILMIŞTI



2021 yılında Milan ile sözleşmesini uzatmayan Dollarumma, bedelsiz şekilde ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. 24 yaşındaki kaleci o günden bu yana ilk kez eski taraftarların önüne çıktı.

İşte protestodan kareler: