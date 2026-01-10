Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı - Son Dakika
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı

10.01.2026 23:10
Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Göreve geldiği ilk haftalarda yaşanan üst üste puan kayıpları sonrası görevinden alınması istenen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında adeta tarih yazarak ilk kupasını kazandı. Sadettin Saran'ın ''Tedesco'ya güveniyorum'' açıklamasından sonra takımına dört elle sarılan Tedesco, sarı-lacivertlilerin bu sezon kazandığı ilk kupanın mimarlarından oldu.

2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Eylül ayında göreve gelen Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın şahlanış dönemini başlatan isim oldu.

TAKIMDAN GÖNDERİLMESİNE RAMAK KALMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un göreve getirdiği İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco için Fenerbahçe kariyeri oldukça çalkantılı başlamıştı. Göreve başladığı dönem ligde ve Avrupa'da üst üste puan kayıpları yaşayan Tedesco için ayrılık çanları çaldı. Taraftarlar, yönetimden genç hocanın görevine son vermesini istedi.

FENERBAHÇE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN SÖZ: 'GÜVENİYORUM'

Yaşanan başkanlık seçiminin ardından göreve gelen Sadettin Saran, taraftarın sesine kulak vermeyerek teknik direktör Tedesco'ya güvenini açık açık dile getirdi. Saran, sezonun kalan bölümünü genç hoca ile tamamlayacaklarını belirtti. Bu açıklamalar Fenerbahçe'nin kaderini değiştiren anlardan biri oldu. Bu sözler sonrası işine dört elle sarılan İtalyan hoca, Fenerbahçe'deki yükselişi başlatan isim oldu. Ligde namağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'da da ilk 8 hedefini sürdürdü ve gözünü Süper Kupa'ya dikti.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u geçen Fenerbahçe, final maçında da Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Eylül ayından takımın başına geçen takımın teknik patronu Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olarak sarı-lacivertlilerin başında ilk kupasını elde etti.

FENERBAHÇE'DE İKİNCİ DERBİSİNİ KAZANDI

Öte yandan Tedesco, Fenerbahçe'nin başında ezeli rakiplere karşı 4. maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise siyah-beyazlılara kaybetti. Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da sarı-kırmızılılara üstünlük sağlayarak ikinci galibiyetini elde eti.

4. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Kupa'yı tarihinde 4. kez kazandı. 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI 6. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı göstermişti. Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken, 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yaman Auto Yaman Auto:
    biraz sevinsinler kupa fakirleri :)) 5 16 Yanıtla
    Mehmet Kolip Mehmet Kolip:
    yaman nasil koyduk acisi dinmeden gelmissin yorum yapmaya 3 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
