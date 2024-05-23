Samsun\'da Artistik ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası düzenlenecek

Spor

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa ve Erzurum illerinden sporcuların katılımıyla düzenlenen organizasyon, Samsun Buz Sporları Salonu'nda yapılacak.

Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Yarışması'na basic novice, intermediate novice, advanced novice, junior ve senior kategorilerinden 18 kulüpten 67 sporcu katılacak.

Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması'nda ise genç amatörler, yetişkin amatörler ve elit amatörler kategorilerinden 32 kulüpten ve 24 ferdi sporcu olmak 106 sporcu yarışacak.

Senkronize Buz Pateni 19 Mayıs Yarışması'na da pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age I, mixed age III ve junior kategorilerinde 11 kulüpten

271 sporcu katılım sağlayacak.

Yarışma, yarın saat 08.00'de Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası basic novice kadınlar kategorisi sporcularının performanslarıyla başlayacak, 26 Mayıs Pazar günü saat 17.30'da madalya töreni ile sona erecek.