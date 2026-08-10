Samsun\'da Deniz Küreği Şampiyonası Başlıyor

SAMSUN'da Deniz Küreği Endurance (Uzun Mesafe) ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası başlıyor. Şampiyonaya 42 takım ve yaklaşık 600 sporcu katılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu işbirliği ile 11-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Deniz Küreği Endurance (Uzun Mesafe) ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası'nda 42 kulüp ve yaklaşık 600 sporcu kürek çekecek. İlk kez Samsun'da düzenlenecek olan şampiyonada sporcular gençler, büyükler ve masterlar kategorilerinde yarışacak. Deniz Küreği Endurance yarışlarının ilk günü 11 Ağustos Salı, ikinci günü 12 Ağustos Çarşamba, üçüncü günü ise 13 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Beach Sprint yarışları ise, 14 Ağustos Cuma, 15 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Pazar günleri gerçekleştirilecek. Yarışlar Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi mevkiisinde düzenlenecek. Şampiyona öncesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Tesisleri'nde düzenlenen basın lansmanına Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç ve kulüp temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, "Yarın itibariyle burada 42 kulüp ve 600 sporcu bir hafta boyunca performans sergileyecek. Bu yarışların Samsun'da olmasını camia olarak biz çok istedik. Yarın master yarışlarının elemeleri başlıyor. 2 gün boyunca master yarışların elemeleri olacak. Sonrasında da finaller ve madalyalar olacak. Akabinde gençler ve büyükler kategorilerinde uzun yarışlar olacak. Arkasından hafta sonu Beach Sprint şampiyonası yapılacak. Buradaki detay ise, 70-80 metrelik bir koşu olacak. Akabinde tekneye binip 250 metre gidip, 250 metre geri gelecekler ve tekrar koşarak yarışı bitirecekler. Çok heyecanlı bir yarış olacak. Spor şehri Samsun'da renk katacağını düşünüyoruz" dedi.

Bu organizasyonu Samsun'da ilk kez yaptıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Su sporlarıyla ilgili bizim bir çalışmamız var. Büyükşehri Belediyesi bize Batıpark'daki bölgede özellikle dragon bot yarışlarının olduğu yerde bir yer verecekler. Yelken ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Malzemelerimizi aldık. Belediyemizin yapmış olduğu Çobanlı İskelesi gibi bizde orada bir iskele yapıp gerek kano branşı gerek yelken branşı gerekse de kürek branşının temellerini atacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ise, Samsun'un kültüre, sanata ve spora verdiği destelerle ilgili bilgiler verdi.