Samsun\'da Su Sporları Festivali Rüzgarı

SAMSUN'da düzenlenen Karadeniz'in en büyük 'Uluslararası Su Sporları Festivali', 750 sporcunun katılımıyla sona erdi.

24-25 Mayıs tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kayağı Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, renkli görüntülere ve heyecan dolu yarışlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 50 kulüp ve Azerbaycan ile İran milli takımlarından sporcuların mücadele ettiği festival, flyboard gösterileri, yüzme yarışmaları, dragon bot yarışları ve su kayağı gösterilerinin yanı sıra sahne şovları ve DJ performanslarıyla da ilgi topladı. 200 metrelik sprint ve 2 bin metrelik maraton parkurunda yapılan yarışmalar da sporcular kıyasıya yarıştı. Festivalin finalinde düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporcular madalyalarını alırken, etkinliğe yoğun katılım sağlayan vatandaşlar 2 gün boyunca eğlendi.

HALİT DOĞAN: BU FESTİVALE EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Festivalin kapanış programında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun neden su sporlarının da parlayan şehri olmasın diyerek çalışmalarımızı sürdürürken şehrimizde ilk kez düzenlenen böylesine güzel bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada gördüğümüz coşku ve heyecan çok güzel. Sporun şehri Samsun'umuz sporun her alanında lider olsun, başarılarını ve güzelliklerini yansıtsın istiyoruz. İşte bu noktada bu festivallerin önemi de ortaya çıkıyor. Hemşehrilerimizin de festivale ilgisi ve bizim aldığımız dönüşler gösteriyor ki Samsun'umuz su sporları noktasında da öne çıkan bir şehir olacak. Karadeniz'in mavi kıyılarında suyun her halini en güzel yansıtan Samsun'umuza yakışır güzel bir festivali hep birlikte 2 gün boyunca doya doya yaşadık" dedi.