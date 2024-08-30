Samsun'da düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı

Samsun\'da düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı

Samsun'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startı verildi. 115 profesyonel sporcunun katıldığı turun ilk etabı tamamlandı. Tur, 18 farklı ülkeden gelen sporcuların Samsun-Yakakent etabında 151,1 kilometrelik parkurda yarışmasıyla başladı. Turun diğer etapları ise Havza-Amasya, Amasya-Çorum ve Çankırı-Ankara olacak.

30.08.2024 16:59
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SAMSUN'da 18 farklı ülkeden 115 profesyonel sporcunun katılımı ile düzenlenen 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startı verilip 151,1 kilometrelik ilk etabı tamamlandı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğinde, 30 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun (Tour of Route Salvation) startı, 18 farklı ülkeden 115 profesyonel sporcunun katılımı ile İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi'nden verildi. Sporcular, Samsun- Yakakent etabında 151,1 kilometre uzunluğundaki parkurda yarıştı.

VALİDEN TÜRK BAYRAĞI

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve SAMKON Genel Başkanı Kaya Taşçı'nın start verdiği turda, Vali Tavlı Ankara'ya, kurucu Meclis'e gidecek bisikletçilere Türk bayrağını takdim etti.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda çocuklar da sembolik olarak yarıştı. Sevgi Gölü'nde başlayan yarış, Tütün İskelesi'nde son buldu. Öte yandan sporcular, 2'nci etap olan Havza- Amasya etabında 133,7 kilometre, 3'üncü etap olan Amasya- Çorum etabında 163,6 kilometre ve son etap olan Çankırı-Ankara etabında 166,4 kilometre uzunluğundaki parkurlarda yarışacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsun'da düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı - Son Dakika

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