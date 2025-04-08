Samsunspor Başkan Vekili: 'Şampiyonluk bizi ilgilendirmiyor' - Son Dakika
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Samsunspor Başkan Vekili: 'Şampiyonluk bizi ilgilendirmiyor'

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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, ligde Avrupa hedefi için çalıştıklarını belirtti.

08.04.2025 15:49
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- Samsun spor Başkan Vekili Bilen: "Bizi ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın şampiyonluğu zerre kadar ilgilendirmiyor"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi

SAMSUN - Samsunspor Başkan Vekili Beysel Bilen, ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun kendilerini ilgilendirmediğini, tek amaçlarının lig üçüncüsü olarak Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan üçüncü sıradaki Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, düzenlediği basın toplantısında kırmızı-beyazlı camianın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bizi ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın şampiyonluğu zerre kadar ilgilendirmiyor"

Antalyaspor mağlubiyeti ile bu sezon ilk kez 2 maç üst üste puan alamadıkları için üzgün olduklarının altını çizerek sözlerine başlayan Bilen, "Tüm kamuoyunun şunu bilmesi lazım; bizi ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın şampiyonluğu zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey var; biz bu takımı Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Samsunspor olarak Avrupa'ya gidebilmenin yolu da bizim şu anda bulunduğumuz konumu muhafaza etmekten geçiyor. Avrupa'ya da üçüncü olarak gidersek avantajlı olacağımızı da biliyoruz. Bu nedenle de 22 haftadır süre gelen bu elimizdeki avantajı kullanmak istiyoruz. Bu bilinçle Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Sakatlarımız olmasına rağmen bütün sağlık ekibimiz olanca gücüyle maça yetiştirmesi gereken oyuncuların üzerinde çalışıyorlar. Oyuncularımız fedakarlık yapmak için can atıyorlar. Önce tabii bizim için onların sağlığı önemli. Ama gerideki oynayacak arkadaşlarımızın da en az onlar kadar mücadele edeceğine inancımız tam. Başkanımızın da vurguladığı gibi Samsunspor'un olduğu yerde mücadele ruhu hiçbir zaman bitmez. Biz son düdük çalana kadar Galatasaray maçında olanca gücümüzle mücadele edeceğimize ve bu karakterli oyuncu grubu kardeşlerimizin bizim başımızı öne eğmeyeceklerine inancımız tamdır" dedi.

"Samsunspor'un 40 yıllık Avrupa hayali var"

40 yıldır hayal edilen Avrupa kupalarına katılma hayalini gerçekleştirmek için mücadele verdiklerine dikkat çeken Başkan Vekili Veysel Bilen, "Rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun, şampiyonluğun adayı ne kadar olursa olsun biz inanıyoruz ki sahada mücadele edersek, hak ettiğimiz puan ya da puanları alırız. Şehirde çok büyük bir ilgi var. İlgiden de fazlasıyla memnunuz. Ancak altını çizmemiz gerekir ki inşallah Galatasaray maçından sonra da evimizde oynayacağımız Eyüpspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarına da aynı ilgiyi gösterelim ve el birliğiyle sezon başında söylediğimiz gibi 'biz bize yeteriz' sloganımız ışığında sezon bittiğinde Avrupa hedefine ulaşalım. 40 yılı aşkındır Samsun'un ve Samsunspor'un hayali olan Avrupa trenine biz de binmiş olalım. Centilmence bir mücadele olmasını temenni ediyoruz öncelikle. Sakatlığın olmadığı, hakemin konuşulmadığı bir maç olsun istiyoruz. Çünkü bütün Türkiye'de kamuoyunun spor basınının gözü kulağı bu maçta olacak. Öyle zannediyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu, MHK bu maçın hakemini değerlendirirken maçın ağırlığına, önemine binaen atama yapacaktır. Buna da inanıyoruz" diye konuştu.

"Yabancı hakem istemiştik, kabul edilmedi"

Yabancı hakem taleplerinin TFF tarafından kabul edilmediğini ancak Türk hakemlerine de güvendiklerini ifade eden Veysel Bilen, "Daha evvel bildiğimiz üzere Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynayacağımız maçlara yabancı hakem talebimiz olmuştu. Ama bunu MHK ve TFF değerlendirmedi. Bu demek değildir ki biz Türk hakemlerine karşıyız. Adil, adaletli, gördüğünü çalan her hakem bizim başımızın tacı. Kollanmak istemiyoruz, kayırılmak istemiyoruz ama hakkımızın da yenmesini istemiyoruz. Bu sezon da hepimizin bildiği gibi birçok maçta yanlış kararlar yüzünden puanları gasp edilen bir Samsunpor gördük. Umarım Galatasaray maçı ve diğer maçlarda bu hatalar yinelenmez. Hak eden de hak ettiği puan ya da puanları alır. Şimdiden seyir zevki ve mücadele ruhu yüksek olan bu karşılaşma için oyuncu kardeşlerimize ve teknik heyetimize de başarılar diliyoruz. Yönetim olarak onlara inanıyoruz, güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe maçında ne prim verildiyse Galatasaray maçının primi de o olacaktır"

Prim polemiğine de değinen Bilen, şunları dile getirdi:

"Galatasaray maçına da bu primler verilsin, fazlası verilsin gibi söylemlerin de gerçekle bağdaşmadığını ifade edeyim. Başkanımızın onayladığı prim sistemimiz sezon başında devreye girmiştir. Hiçbir maçın ayrı bir özelliği yoktur. Büyük maçlarda ödediğimiz prim ve diğer maçlarda ödediğimiz prim oyuncu grubu kardeşlerimizin de onayıyla, imzasıyla sezon başlamadan hayata geçirilmiştir. Fenerbahçe maçında ne prim verildiyse, Galatasaray maçının primi de o olacaktır. Bu konuda da spekülasyonlara yer verilmemesini rica ediyorum."

Kaynak: İHA

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