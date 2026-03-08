Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının son anlarında sarı-lacivertli tribünlerle kavga etti.
Fenerbahçe'nin 90+5'te Sidiki Cherif ile bulduğu golün ardından Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında ortam gerildi. Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlar ile sözlü dalaşma yaşadı. Artan tansiyonla birlikte bu tartışma daha da ateşli bir hal aldı.
Yıldırım ve taraftarlar arasındaki tartışma fiziksel boyuta taşınmaya ramak kala o bölüme giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran çıkan olayların büyümesini engelledi. Ardından olay yerine güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle çıkan kavga daha da büyümeden sona erdi.
