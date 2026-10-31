Abisiyle yarışan 14 yaşındaki Ümmü Gülsüm Arlı, boksta Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Abisiyle yarışan 14 yaşındaki Ümmü Gülsüm Arlı, boksta Avrupa şampiyonu oldu

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Abisiyle yarışan 14 yaşındaki Ümmü Gülsüm Arlı, boksta Avrupa şampiyonu oldu
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Abisiyle yarışan 14 yaşındaki Ümmü Gülsüm Arlı, boksta Avrupa şampiyonu oldu
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Boksa 5 yaşında antrenör babası Özgür Arlı'yla başlayan Samsunsporlu Ümmü Gülsüm Arlı, 14 yaşında Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Geçen yıl Avrupa şampiyonu olan abisi Muhammed Ali Arlı ile aralarında tatlı bir rekabet bulunan genç boksörün gözü şimdi 2032 olimpiyatlarında.

SAMSUN'da yaşayan Ümmü Gülsüm Arlı (14), boks antrenörü babası ve profesyonel boks sporcusu abisi sayesinde başladığı boks sporunda Avrupa şampiyonluğu elde etti. Ümmü Gülsüm Arlı, "2032 yılında olimpiyatlara katılıp orada güzel bir derece elde etmek, ülkemi temsil etmek ve bayrağımı zirvede dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Samsunspor Boks Takımı'nda mücadele eden Ümmü Gülsüm Arlı, Samsunspor'da boks antrenörü olan babası Özgür Arlı ve profesyonel boks sporcusu abisi Muhammed Ali Arlı'nın desteğiyle 5 yaşında bu spora başladı. Küçük yaşta başladığı boks sporunda bugüne kadar 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa üçüncülüğü ve son olarak da Avrupa şampiyonluğu kazanan Ümmü Gülsüm Arlı, bir sonraki hedefinin 2032 yılında olimpiyatlara katılarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti. Aynı zamanda sporu tüm genç kız arkadaşlarına önerdiğini söyleyen Ümmü Gülsüm, "Tüm kız arkadaşlarımızı ve kız kardeşlerimizi spora davet ediyorum. Spor yapmanın özgüven ve sosyalleşme açısından büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca geleceğe yönelik çok önemli faydaları var. Sağlık açısından da spor yapmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ABİ, SANA YETİŞTİM SONUNDA

Hedefinin 2032 yılında bayrağı zirvede dalgalandırmak olduğunu söyleyen Ümmü Gülsüm, "5 yaşımdan beri dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Babam Özgür Arlı aynı zamanda antrenörüm. Beni 5 yaşımda spora o başlattı. 2032 yılında olimpiyatlara katılıp orada güzel bir derece elde etmek, ülkemi temsil etmek ve bayrağımı zirvede dalgalandırmak istiyorum. İstiklal Marşı'nı birçok ülkeye dinletmeyi hedefliyorum. İki yıldır Samsunspor adına dövüşüyorum. Abim Muhammed Ali Arlı da Samsunspor adına mücadele ediyor. Aramızda küçük bir rekabet var. Onun 9, benim ise 8 Türkiye şampiyonluğum var. Onu geçmeye çalışıyorum. Geçen yıl o Avrupa şampiyonu olmuştu, ben ise Avrupa üçüncüsü olmuştum. Bu yıl ben de Avrupa şampiyonu oldum. Bu şekilde onu geçmeye çalışıyorum. Aramızda tatlı bir rekabet var. Hatta Avrupa şampiyonu olduktan sonra ringden çıkarken 'Abi, sana yetiştim sonunda' diye bağırmıştım. Yani onu geçmiş sayılırım" ifadelerini kullandı.

BABASI: HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Kızıyla gurur duyduğunu ve daha birçok başarıyı elde edeceklerini ifade eden Baba Özgür Arlı, "Ümmü Gülsüm Arlı ve Muhammed Ali Arlı'nın hem antrenörü hem de babasıyım. Ümmü Gülsüm Arlı, çok büyük bir başarıya imza attı ve adından sıkça söz ettirdi. Hatta federasyon başkanımız, 'Bu kız benim çok fazla dikkatimi çekti. Gelecekte iyi bir sporcu olacak' şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Bu yıl da dikkatleri üzerine çekmesinin ne kadar haklı olduğunu gösterdi ve Avrupa şampiyonu oldu. Ümmü Gülsüm ile abisi arasında da güzel, tatlı bir rekabet var. Abisi, bugüne kadar hep Ümmü Gülsüm'den bir adım öndeydi. Bu rekabet, Ümmü Gülsüm Avrupa şampiyonu olana kadar devam etti. Avrupa şampiyonluğuyla birlikte bu kez Ümmü Gülsüm bir adım öne geçti. Biraz önce telefonla abisiyle görüştük. Abisi de olimpiyatlara gitmeyi hedefliyor. 'Ben olimpiyat şampiyonu olacağım. Bak, onu nasıl geçiyorum. Artık beni yakalayamayacak' diye espri yaptı. İnşallah abisi de Türkiye'den olimpiyatlara katılacak tek erkek sporcu olarak başarılı olur. Kendisine başarılar diliyoruz, yolu açık olsun. Ümmü Gülsüm'ün 2032 yılında olimpiyatlarda mücadele etmesini hedefliyoruz. Ancak o zamana kadar katılacağı tüm Avrupa ve dünya şampiyonalarında da şampiyonluklar elde etmesini istiyoruz. Çünkü bu işler adım adım, basamak basamak ilerliyor. Basamakları doğru adımlarla çıkarsak ve her aşamada daha güçlü ilerlersek, bunun karşılığında ileride zirve olarak gördüğümüz olimpiyatlarda şampiyonluk hedefine ulaşabiliriz" dedi.

KULÜPTEN TAM DESTEK

Sporcularına her zaman desteklediklerini belirten Samsunspor Boks Komitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Münir Güler, şöyle konuştu:

"Samsunspor Boks Komitesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak sporcularımızın sonuna kadar yanındayız ve onlara inancımız tam. Sporcularımıza elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki Atatürk'lü armamızı ve bayrağımızı uluslararası arenada en güzel şekilde temsil edecek, ülkemize ve şehrimize büyük mutluluklar ve gurur yaşatacaklar. Avrupa şampiyonumuz Ümmü Gülsüm Arlı'yı, teknik heyetimizi ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım'a da kulübümüze kattığı değer, spora ve sporcularımıza verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: DHA
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