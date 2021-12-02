Samsunspor'da hedef ilk yarının son 5 maçını kazanmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, takımın galibiyet aldıkça öz güveninin arttığını belirterek, ilk yarının son beş maçını da kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, halen takımın istedikleri fiziksel seviyeye gelmediğini vurguladı.

Futbolcuların fiziksel seviyesini artırmaya çalıştıklarını ancak oyuncuların sakatlanmaması için fazla yükleme yapmadan antrenmanları planladıklarını belirten Çapa, "Sezon başında takım doğru bir hazırlık kampı geçirmediği için şu an oyuncularımız istediğimiz fiziksel seviyede değil. Sezon başı hazırlık geçirmeyen veya sakatlıktan dönüp hazırlık görmeyen oyuncu sayısı biraz fazla. Ama bunları bahane etmeden mevcut şartlarda en iyisini nasıl yapabiliriz bunu planlıyoruz. Buna odaklandık ve ilk devreyi en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Son haftalarda çıkış yakaladıklarını ifade eden Çapa, şöyle devam etti:

"Galibiyetler geldikçe takımın öz güveni artıyor. Bizim önce takım olmamız gerekiyordu ve bunu yavaş yavaş başarmaya başladık. Eğer hedeflere ulaşmak istiyorsak bunu takım halinde yapabiliriz. Takım vurgusunu ön plana çıkarmamız gerekiyor. Taraftarların da bu hedefe inanması gerekiyor ve oyuncuları hedef göstermeden sürekli desteklemesi lazım. Bir oyuncu bir maçta kötü oynayabilir ama diğer karşılaşmada mutlaka takıma katkısı olacaktır. Yani o anki performansa göre olumsuz düşünmek ve hareket etmek, tepki göstermek çok doğru değil. Bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Son 3 hafta içinde sahamızda oynadığımız maçlarda bunu net bir şekilde gördük, bu çok üzücü. Bunlar bizim oyuncularımız ve bunlarla biz başarıya gideceğiz."

Ligin ilk yarısının son 5 haftasında 5 galibiyetle tamamlayarak 15 puan almak istediklerini vurgulayan Çapa, "Tüm maçlara tek tek bakıyoruz. Önemli olan sezonun ilk yarısını ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz. Bunu da gerçekleştirdiğimizde başarılı bir devre geçirdiğimizi söylememiz mümkün." ifadesini kullandı.

Öte yandan kırmız-beyazlı ekip, deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çapa, yönetiminde futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenman ayak tenisi maçı ile sona erdi. İdmana Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen oyuncular ile sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Kevin Boli, Alen Melunovic ve Recep Burak Yılmaz katılmadı.