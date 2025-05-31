Samsunspor'dan Çarşamba Ada Futbol Kulübü'ne Destek - Son Dakika
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Spor

Samsunspor'dan Çarşamba Ada Futbol Kulübü'ne Destek

31.05.2025 15:51
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Yunus Emre Çift ve Ali Kılıç, Çarşamba Ada Futbol Kulübü'nün antrenmanını ziyaret etti.

Samsun spor oyuncusu Yunus Emre Çift ve Ali Kılıç, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunun bir futbol kulübünün antrenmanını ziyaret etti.

Çarşamba ilçesinin çocuklarını futbola kazandırmayı ve Çarşamba'nın kendi oyuncuları ile kendi takımını kurmayı amaçlayan Çarşamba Ada Futbol Kulübü, ilk antrenmanına yaklaşık 300 sporcu ile başladı. Kulübe hem maddi hem manevi anlamda destek vereceğini belirten Samsunspor oyuncusu Yunus Emre Çift ile santrafor Ali Kılıç, kulübü ve öğrencileri ziyaret etti.

Gerçekleştirdikleri ziyarette, minik futbolcular ve veliler tarafından büyük ilgi gören Samsunsporlu oyuncular Çift ve Kılıç, forma imzalayıp fotoğraf çekinerek minik futbolculara bu yolculuklarında başarılar dilediler.

Aydın Akay: " Çarşambaspor'a asla rakip değiliz"

Antrenör Aydın Akay, "Çarşamba'nın kendi evladını Çarşamba'nın takımı için yetiştireceğiz, trilyonlar verseler oyuncumuzu dışarıya göndermeyeceğiz. Çarşamba bize çok şeyler verdi. Antrenör arkadaşlar olarak Çarşambaspor'da oynadık, antrenörlük yaptık. Samsunspor'da antrenörlük yapmamıza, Çarşambaspor'da çalışmamız vesile oldu. Arkadaşlarla karar verdik. Böyle bir kulübe Çarşamba'nın ihtiyacı olduğunu düşündük. Çarşamba'mıza hizmet etme adına böyle bir sorumluluk aldık. Çarşamba çocuklarına hizmet etmek için bir kulüp kuralım dedik. Şu anda da çok iyi gidiyoruz. Bundaki amacımız biz gerekirse Çarşambaspor ile de protokol imzalayacağız. Çarşambaspor'a asla rakip değiliz. Tam tersi bütün oyuncularımızı Çarşambaspor'a yetiştireceğiz. 7-11 yaş arasında çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Çarşamba'daki bütün ilkokulları taradık. Yetenekli gördüklerimizi aldık. Onlara planlamalar yaparak yeteneklerine göre antrenmanlarımızı planladık. Onun haricinde isteyen herkesin gelebileceği spor okulunda şu an 300'e yakın öğrencimiz var. Bu da Çarşamba şartlarında oldukça yüksek bir sayı. Veliler bize güvendiler biz de onları mahcup etmemeye çalışacağız" dedi.

Yunus Emre Çift: "Kendi memleketinin takımında oynamak çok fazla gurur verici"

Kendi şehrinin takımında forma giymenin gurur verdiğini söyleyen Yunus Emre Çift, "Burada bu kadar küçük kardeşimi görmek benim için çok gurur verici bir şey. Zamanında biz de onlar gibi Aydın hocanın elinde bu yola çıktık. Ben özellikle Aydın hocayla birlikte başladım spor hayatıma. Sonrasında Samsunspor'a geçtik. Burada Aydın hocanın gençlere kattığı en önemli şey benim şahsi düşüncem futboldan önce çok iyi bir karakter yetiştirmek. Bütün gençler pırıl pırıl. Umarım onların sonu da bizim gibi olur. Futbol ne getireceği belli olmayan yarınlarla doludur. Öncelikle çok iyi bir karaktere sahip olmak benim şahsi düşüncem. Kendi şehrinin takımında forma giyiyorsun. O kadar gurur verici bir şey yok. Samsunspor'da oynamak, kendi memleketini kendi şehrini takımında oynamak tabii ki çok fazla gurur verici. Biz hedefleri olan insanlarız bugün Samsunspor olur, yarın başka bir kulüp olur ama en önemlisi giydiği formanın hakkını verebilmek. Eleştiri futbolun her yerinde oluyor özellikle ben Samsun'da olduğum için bana da oluyor. Ne ilk ne son, dün oldu yarın da olacak. Buna yapacak bir şey yok. Hayatımız boyunca bu olacaktır. Galatasaray'da da eleştiriler oluyor, Fenerbahçe'de de oluyor, Çarşambaspor'da da eleştiriler oluyor" diye konuştu.

Ali Kılıç: "Bu şehrin çocukları her zaman bu şehre çok şey katmıştır"

Santrofor oyuncusu Ali Kılıç, "Çok mutlu olduk böyle gençleri görünce. Yani biz de Samsun'un çocuğuyuz. Bu şehrin çocukları her zaman bu şehre çok şey katmıştır. Aydın hocam da çocukların üzerinde büyük bir emek sarfedip hepsini bizim gibi yetiştireceğinden benim hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.

Program, toplu fotoğraf çekimi sonrası son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Çarşamba Ada Futbol Kulübü'ne Destek - Son Dakika

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