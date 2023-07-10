Samsunspor'a süper kahraman geliyor! Brezilyalı Hulk ile ilk temaslar kuruldu - Son Dakika
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Samsunspor'a süper kahraman geliyor! Brezilyalı Hulk ile ilk temaslar kuruldu

10.07.2023 09:00

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü futbolcu Hulk'un kendilerine önerildiğini dile getirdi. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Menajerlerin teklifi oldu. Sordular isterim dedim. 2 milyon Euro vereyim dedim. Ama onlar 5-6 milyon Euro istedi. O zaman harcama limiti bitti. Keşke olsa." dedi.

Geçen sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, Süper Lig'de kalıcı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin ismi son olarak Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Hulk ile anıldı. Transfer dedikodularına ilişkin açıklamada bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Menajerlerin teklifi oldu. Sordular isterim dedim. 2 milyon Euro vereyim dedim. Ama onlar 5-6 milyon Euro istedi. O zaman harcama limiti bitti. Keşke olsa." dedi.

MENAJERİ KAPIYI YÜKSEKTEN AÇTI

Noyan Cabbar'ın haberine göre, Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Hulk transferi için Brezilyalı futbolcunun menajeri ile temasa geçti. Yıldırım'ın ilk teklifi 2 milyon euro olurken, Hulk'un menajeri 5-6 milyon euro bandında bir para istedi.

26 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Hulk geçen sezon Atletico Mineiro formasıyla 35 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Samsunspor'dan çılgın hamle! Hulk ile ilk temas kuruldu
Samsunspor'dan çılgın hamle! Hulk ile ilk temas kuruldu
YORUMLAR (1)
  • Oğuz Kuru: helal olsun başkanım hulk yaşlandı artık ben olsam 1 milyon 250 bin eurodan fazla vermem Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'a süper kahraman geliyor! Brezilyalı Hulk ile ilk temaslar kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor'a süper kahraman geliyor! Brezilyalı Hulk ile ilk temaslar kuruldu - Son Dakika
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