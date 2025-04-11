Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım - Son Dakika
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Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım

Samsunspor\'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım

Samsunspor, Galatasaray mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda Rick van Drongelen'in dudağının patladığı fotoğraf kullanılarak '' ''Dirsek bize, kart bize... ADALET?'' ifadelerine yer verildi. Teknik direktör Thomas Reis de ofsayt nedeniyle sayılmayan gol üzerinden hakem Ozan Ergün'ü hedef aldı.

11.04.2025 23:24
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Samsunspor, maçın ardından hakem Ozan Ergün'ün kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

"ADALET?"

Samsunspor'un resmi hesaplarından yapılan söz konusu paylaşımında, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" ifadeleri yer aldı ve Rick van Drongelen'in dudağının açıldığı bir fotoğraf kullanıldı.

İşte o paylaşım;

Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım

REIS'TEN DE İPTAL OLAN GOLE TEPKİ GELDİ

Öte yandan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de Galatasaray karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda hakem Ozan Ergün'ün kararlarına tepki gösterdi. Reis "İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Kendi yaptığımız hatalar vardı. Bizim yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Galatasaray bizden daha iyiydi" dedi.

"HER MAĞLUBİYET CANIMIZI ACITIYOR"

Karadeniz ekibi ile ilgili konuşan Thomas Reis "Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig'deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 2252:
    güzel senaryo 10 2 Yanıtla
  • Yıl Al:
    Yalandan da olsa bir iki şut çekseydiniz bari. 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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