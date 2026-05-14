Samsunspor\'dan Gençlere İlham

14.05.2026 17:35
Samsunspor, OMÜ'de gençlerle buluşarak tecrübelerini paylaştı ve başarılarına devam edeceğini ifade etti.

1 yendikleri karşılaşma olduğunu belirterek, bu şekilde gelişmeye devam ettikleri takdirde başarılarının katlanarak artacağını söyledi.

Samsunspor'da Başkanvekili Veysel Bilen, Futbol Direktörü Fuat Çapa, Teknik Direktör Thorsten Fink, futbolcular Rick van Drongelen ve Olivier Ntcham, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun Gençlik Platformu, Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği tarafından düzenlenen 'Sahadan Kalbe' söyleşisine katıldı.

OMÜ AKM'de düzenlenen söyleşi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman Teknik Direktör Thorsten Fink, "Futbol dünyasında olduğumuz için birçok insan tarafından rol model olarak görüldüğümüzden özel bir görevimiz var. Tecrübelerimizi gençlere aktarmak için üniversite öğrencileriyle bir araya geldik. Onların bizlerden hayatla alakalı öğreneceği şeyler mutlaka vardır. Biz de kendi tecrübelerimizi en iyi şekilde onlara aktarmaya çalıştık" dedi.

"Şimdiye kadar aldığımız en önemli galibiyet Galatasaray maçıydı"

Göreve geldikten sonra iyi bir performans sergilediklerini ve en önemli galibiyetlerinin Galatasaray maçındaki galibiyet olduğunu dile getiren Thorsten Fink, "Samsun'daki insanlar çok iyi insanlar. Kulüpteki insanlar da çok iyiler. Bu kulüpte çalışmaktan çok mutluyum. Taraftarımız da inanılmaz. Kulübümüzün imkanları da çok iyi. Samsun'da bulunmam için bunlar bana ekstra motivasyon sağlıyor. Yeni olabilirim ama elimizden gelenin en iyisini yapıp daha da iyi olmak istiyoruz. Oyun stilimizi ve oynama şeklimizi de biraz daha değiştirdik. Topa daha fazla sahip olan bir takım haline büründük. Çok iyi maçlar çıkardık. Özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda iyi iş çıkardık. Beşiktaş'a karşı ve Trabzonspor'a karşı çok iyi bir oyun oynadık. Kupaya penaltılarda veda etsek de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. UEFA Konferans Ligi'nde de çok iyi maçlar çıkardık. Galatasaray karşısında da çok net bir galibiyet aldık ki ben buraya geldikten sonra şimdiye kadar aldığımız en önemli galibiyetti" diye konuştu.

"Böyle devam edersek daha fazlasını başaracağız"

Takımın şu anki durumundan memnun olduğunu ve gelecek sezon planlaması ile transfer dönemini de iyi geçirmek için uğraşacaklarını belirten Fink, "Takımın gelişimi devam ediyor. Yakında yeni transfer sezonu açılmış olacak. Bu transfer dönemiyle alakalı önümüzdeki sezonun hazırlıklarını gerçekleştirip takımı olabildiğince sezona hazır hale getirmeye çalışacağız. Sezon öncesi kampında da en iyi şekilde gelecek sezon için takımı hazırlamaya çalışacağım. Şimdiye kadar takımın göstermiş olduğu performans sebebiyle hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda mutlu olmamız da gerekiyor. Kesinlikle daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde devam edersek de daha fazlasını başaracağız" şeklinde konuştu.

Söyleşiden detaylar

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle düzenlenen 'Sahadan Kalbe' söyleşisi öncesinde programın açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, aslen Kayserili olsa da 6 yıl önce Samsun'a geldiğini ve o andan itibaren Samsunspor'u desteklediğini, gençlerin de bu söyleşiden bir şeyler öğrenerek ayrılmasından mutlu olduğunu ifade etti.

Sonrasında söz alan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, şehrin en büyük markasının Samsunspor olduğunu ifade ederek tüm öğrencileri Samsunspor'a destek vermeye davet etti. Fuat Çapa da Samsunspor'un kapılarının her zaman öğrencilere açık olduğunu belirtirken, Olivier Ntcham ve Rick van Drongelen de gençlerle buluşmanın, onların sorularını cevaplamanın ve yeni fikirler duymanın kendilerine iyi geldiğini dile getirdiler.

Doç. Dr. Ayşegül Kuş'un da görüşlerini belirttiği söyleşi, katılımcıların konuşmalarının ardından soru-cevap kısmı ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

