Samsunspor, Gisdol ile 3. sıraya yükseldi

Samsunspor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol göreve geldikten sonra oluşan puan tablosuna göre, topladığı 32 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer aldı.
11 yıllık hasretin ardından Süper Lig'e yükselen Samsunspor, sezona 1.Lig'de şampiyonluk yaşadığı Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile başladı. Eroğlu yönetiminde maçlara 5'li savunma ile çıkan Samsunspor ilk 7 maçta 1 puan toplayarak ligin son sırasına demir attı. Markus Gisdol, 8. haftada oynanan Başakşehir maçı ile Samsunspor'da göreve başladı ve son sırada devraldığı galibiyetsiz takımı orta sıralara kadar yükseltti.
Samsunspor, Gisdol yönetiminde en çok puan toplan 3. takım
Markus Gisdol Samsunspor'un başında şimdiye kadar 20 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, 5 beraberlik, 6 da mağlubiyet yaşadı. Ligin 8. haftasında 1 puanla 20. sırada bulunan Samsunspor, 27. hafta sonunda maç fazlası ile 33 puanla 10. sıraya kadar yükseldi. Gisdol göreve başladıktan sonra ligde oluşan puan tablosu ise dikkat çekti. Bu süreçte Galatasaray 47 puan toplarken, Fenerbahçe 43 puan elde etti. Karadeniz ekibi ise 32 puanla en çok puan toplayan 3. takım konumunda yer alıyor.
33 puanın 26'sı iç sahada kazanıldı
Karadeniz temsilcisi Samsunspor, bu sezon iç sahada kazandığı puanlarla da adından söz ettirdi. Hüseyin Eroğlu döneminde iç sahada sıfır çeken kırmızı-beyazlılar, Gisdol döneminde ise rakiplerin korkulu rüyası oldu. Markus Gisdol öncesi kendi sahasında oynadığı 2 maçı da kaybeden Samsunspor, Gisdol ile birlikte kendi sahasında oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca Samsunspor ligde topladığı 33 puanın 26'sını iç sahada oynadığı maçlarda kazandı. Deplasmanda sadece 7 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, kendi sahasında kazandığı puanlarla lige tutundu. İç saha maçlarında en fazla puan toplayan takım Galatasaray (39) olurken, Fenerbahçe 30, Çaykur Rizespor 27, Samsunspor ve Beşiktaş ise 26'şar puan toplayarak ligin iç sahada en çok puan toplayan takımları oldular.
Kalan 11 maçın 5'i içerde, 6'sı deplasmanda
Sezonun bitimine 11 hafta kala form yakalayan Samsunspor, kalan haftalarda kendi sahasında Ankaragücü, Pendikspor, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak. Samsunspor, deplasmanda ise Başakşehir, Hatayspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Konyaspor ve Fatih Karagümrük ile oynayacak.
Samsunspor, ligdeki bir sonraki maçını ise Başakşehir Futbol Kulübü ile 3 Mart Pazar günü saat 13.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak. - SAMSUN
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