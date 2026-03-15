Samsunspor, Kayserispor'u Mağlup Etti

15.03.2026 23:29
Samsunspor, Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 yenerek galip geldi. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirdi.

SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Hagset Moe karşılaşmayı değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "İlk yarı çok iyi bir performans gösterdik ve 1-0 öne geçtik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Hatta ikinci golü, üçüncü golü bile bulabilirdik. Bence Celil'in girmiş olduğu pozisyonda net bir penaltı pozisyonuydu. Ancak ne yazık ki verilmedi. İkinci yarıda ise ilk 15 dakikada sıkıntı yaşadık. Hatta ilk dakikalarında da rakibimiz 1-1'i buldu. Tabii o dakikalarda biraz heyecan yaptık ve gergin oynamaya başladık. Bu bölümümüzü kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. Eksik yapmış olduğumuz şeyleri bırakıp, zayıf olduğumuz tarafları da mutlaka geliştirmemiz gerekiyor ama sonucunda da hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Takım halinde çok iyi savaştık ve bu maçı kazanabileceğimize tamamen inandık. Tabii Fenerbahçe karşılaşmasında çok iyi bir oyun sergilemiş olmamıza rağmen ne yazık ki o karşılaşmayı son dakikalarda kaybetmiştik ve bugün ise son dakikalarda atmış olduğumuz golle galip geldik. Atmış olduğumuz bu golle galip gelmekle birlikte takımdaki atmosfer açısından, özgüvenimiz açısından çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Bu galibiyet sebebiyle de çok ama çok mutluyuz. Çünkü çok uzun zaman olmuştu galip gelmeyeli. Tabii nasıl galip geldiğinizin hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün galip gelmekti. İstatistiklere baktığımızda da aslında yüzde 60-70 oranında topa sahip olan baskın taraftık ve yaklaşık 18 şut girişiminde bulunduk. İstatistik anlamında elbette çok daha iyi olan taraftık ama gelişmemizi devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

ERLING HAGSET MOE: ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Maçı kaybettikleri için hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Hagset Moe, "Özellikle ilk yarıda oynadığımız oyun bizim için hayal kırıklığıydı. Kazandığımız topları çabuk verdik. İlk yarı planladığımızın dışında geçen bir yarıydı. İkinci yarı tam tersi oldukça iyi başladık. Fırsatlar oluşturduk. Sahada olduğumuzu herkese gösterdik. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Finalde de yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

