Samsunspor, Sivasspor\'u 1-0 Yendi

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler (Dk. 60 Muja), Holse (Dk. 83 Celil), Emre Kılınç, Dimata (Dk. 73 Moundilmadji)

SİVASSPOR: Ali Şaşal - Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Efkan (Dk. 85 Menig), Moutoussamy, Charisis, Koita, Rodrigues (Dk. 60 Turgunboev), Simic (Dk. 46 Bekir Turaç)

GOL: Dk. 9 Dimata (Samsunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Murat Paluli (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Camara, Moutoussamy, Ali Şaşal, Murat Paluli (Sivasspor) – Celil (Samsunspor)

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Samsunspor, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Sivasspor, Süper Lig'e veda eden 3'üncü takım oldu.

2'nci dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına girer girmez yerden pasıyla buluşan Ntcham'ın şutunda kaleci Ali Şaşal topu direğin dibinden kornere çeldi.

9'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Emre Kılınç'ın pasıyla topla buluşan Dimata, ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Koita'nın vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

51'inci dakikada Bola'nın pasıyla topla buluşan Holse'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

76'ncı dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.