Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: \'Başakşehir maçını kazanmak istiyoruz\'

Spor

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Biz kesinlikle Başakşehir FK maçını da kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki 16 maçın her puanına talibiz" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir FK maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bu karşılaşmaya da 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirten Thomas Reis, "Başakşehir maçı için sabırsızlanıyorum. Umarım başarılı olacağız. Bunu belki her hafta tekrar tekrar söylüyorum ama bu maçta çok zor olacaktır. Başakşehir iyi bir takım, güçlü bir rakip. Taktiksel anlamda değişikliğe uygun bir sistemde oynuyorlar. Bazen geride üçlü, bazen de dörtlüyle oynuyorlar. Biz de bu hafta yapmış olduğumuz çalışmalarla bu maça hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Kesinlikle iyi bir maç olacaktır" diye konuştu.

'UMARIM GÜZEL BİR PERFORMANS GÖSTERİP İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALIRIZ'

Gaziantep FK maçını geride bırakarak Başakşehir FK deplasmanı için odaklandıklarını belirten Thomas Reis, "Kendi evimizde oynamış olduğumuz karşılaşmayı kazanmıştık ama o karşılaşma da zor geçmişti. Umarım güzel bir performans gösterip istediğimiz sonucu alırız. Yani beraberliğe oynamak istiyoruz demek elbette ki doğru olmaz. Biz kesinlikle Başakşehir FK maçını da kazanmak istiyoruz. Bu tür maçları beraberlikle bitirmek adına oynayacak olursanız kesinlikle istediğinizi alamazsınız. Bu sebepten dolayı biz o karşılaşmaya galibiyetle ayrılmak adına, 3 puanla ayrılmak adına çıkacağız. Tabi göstereceğimiz performansa göre belki 1 puanla ayrılacağız, belki maçtan sonra 1 puan da bu maç için iyiydi diyeceğiz. Onu bilemiyoruz ama biz kesinlikle bu karşılaşmayı kazanmak için oynayacağız. Elbette ki zor bir karşılaşma olacaktır" ifadelerini kullandı.

SEZON BOYUNCA YUKARILARDA KALMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Bir sonraki hedeflerinin Samsunspor'a en iyi sezonunu yaşatmak olduğunu söyleyen Reis, "40 puana ulaşmış olmamız elbette ki çok güzel. İyi bir puan ortalaması tutturduk. Tabi bakacak olursak düşme hattıyla bizim bulunmuş olduğumuz konum sebebiyle 24 puanlık bir fark var. Bu da elbette ki bizim adımıza çok sevindirici bir şey. Oyuncularıma kesinlikle bu durum özgüven aşılayacaktır. Ama dediğim gibi maç maç gitmemiz gerekiyor. Başakşehir karşılaşması da elbette ki zor olacaktır. Biz ondan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Geriye kalan 16 maç var. Elbette ki biz üst sıralarda kalmaya devam etmek istiyoruz. Pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bu pozisyonda ne kadar kalabiliriz bilemiyoruz. Ama sezon boyunca yukarılarda kalmaya çalışacağız. Daha önce de basın toplantılarında belirtmiştim. Bir sonraki hedefimiz kesinlikle Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşamak" dedi.

'BASKIYI SEVEN BİR İNSANIM'

Sezonun geri kalanında en iyi performansı göstermek istediklerini belirten Reis, "Gördüğünüz gibi almış olduğumuz 40 puan sonrasında gelmiş olduğumuz konum sebebiyle sizlerin de beklentilerinin yukarılara çıktığını gördük. Tabi içinde bulunmuş olduğumuz pozisyon ve durumdan ötürü elbette ki baskı da oluşabiliyor. Her maçta istediğimiz o performansı göstermek adına bir baskı mutlaka hissediyoruz. Ama ben baskıyı seven bir insanım. Bundan sonra da sezonun geri kalan kısmında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer en iyisini yapmaya devam edersek mutlaka çok iyi fırsatlar, çok iyi şanslar elde edeceğiz. Belki bu karşılaşmadan 1 veya 3 puanla ayrılacağız. Tabi herhangi bir puan belirtmek kesinlikle zor. Böyle bir tahminde bulunmak da zor. Sonuçta 20 puan daha almak istiyoruz desem belki siz bunu yeterli bulunmayacaksınız. 30 puan gibi bir hedefimiz var diyecek olursam ligin geri kalan kısmında bize baskı oluşturabilir. En iyisi maç maç gitmek. Maç maç gidecek olursak bizim adımıza daha iyi olur. Elbette oynanacak olan 16 karşılaşma var. 16 karşılaşmadaki her puana talibiz diyebilirim. Ama sezon sonunda kaç puan toplarız onu bilemiyorum" diye konuştu.