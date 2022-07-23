Samsunspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden Samsun ekibi, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başladı.

Daha sonra kondisyon ve güç çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, idmanı pas çalışması ve yarım sahada çift kale maçla tamamladı.

Teknik direktör Bayram Bektaş, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın istedikleri seviyede ilerlediğini söyledi.

Sadece sakatlıkları bulunan oyuncuları nedeniyle endişe duyduklarını aktaran Bektaş, "Onlar takımdan biraz geride kaldı. İki gün sonra kampımız bitiyor. Bu süreçte 3 hazırlık maçı oynadık. İlk hazırlık maçında daha çok denemek, görmek istediğimiz oyuncular vardı. Son iki hazırlık maçımızda biraz daha ana kadromuz vardı. Kampın son günü bir hazırlık maçı daha oynayacağız. Samsun'a dönünce de Çorum FK ile bir maç yapacağız. O maça takımın neredeyse tamamıyla çıkıp, lig öncesi son provamızı yapmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Bektaş, kadronun tamamlanması için eksik pozisyonlara yeni transferler yapmayı istediklerini belirterek, "Forvet, bek ve başka mevki için başkanımız da takıma yeni oyuncular katmaya hazır. İnşallah bir an önce gelirler. Çünkü defans, orta saha ve hücumu tamamlamak için buna ihtiyacımız var. Önemli olan lige tam anlamıyla hazır girmemiz. Bunun için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Eksikler de gelip takım tamamlandığı zaman çok güzel görüntü çıkacak ortaya." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off sisteminin değiştirilmesine de değinen Bektaş, "Bence daha heyecanlı olacak. Güzel uygulama olduğunu düşünüyorum. Belki alışılmışın dışına çıkılıyor ama herkes tarafından benimsenecek." görüşünü aktardı.

Öztürk: "İnşallah hedeflediğimiz şampiyonluğu yaşarız"

Defans oyuncusu Alim Öztürk, geçen sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor'da yaşadığı şampiyonluğu Samsunspor'da tekrarlamayı hedeflediğini anlattı.

Bolu kampının çok yoğun ve güzel geçtiğini dile getiren Alim Öztürk, "Günde çift idmanla çalışıyoruz. Hazırlık maçlarımız oluyor. Tabii ki maç temposu bizim için önemli. O yüzden hazırlık maçlarımızı da oynuyoruz. Sonuçlara bakmıyoruz tabii ki. Onlar çok önemli değil. İnşallah ligde daha iyi olacak. Buna hepimiz inanıyoruz. İnşallah lig güzel başlar ve sonu da güzel olur." diye konuştu.

Öztürk, takımdaki uyumun gayet güzel olduğuna işaret ederek, "Sonradan katılan arkadaşlarımız oldu. Onlar da takıma hemen uyum sağladı. Bayram hocamız da sağ olsun bize o yönde yardım ediyor. Buradaki arkadaşlar bize yabancı hissi vermedi. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok güzel ortam var. Taraftarlarımız bizi iyi ve kötü günde desteklesin. İnşallah güzel bir sezon olacak. Hep beraber inşallah hedeflediğimiz şampiyonluğu yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.