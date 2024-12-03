Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası\'na Veda Etti

Spor

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Kadir Akıllı, Onur Gülter

SAMSUNSPOR: Halil Yeral, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Yunus Emre Çift, Kingsley Schindler (Dk. 64 Haluk Mustafa Tan), Ali Tarkan (Dk. 82 Kerem Fidan), Flavien Tait (Dk. 64 Muhammet Ali Özbaskıcı), Soner Aydoğdu (Dk. 64 Youssef Bennasser), Arbnor Muja, Gaetan Laura (Dk. 99 Olivier Ntcham), Ercan Kara (Dk. 91 Nany Dimata)

52 ORDUSPOR FK: Egeberk Gabel, Hüseyin Karabey, Yunus Emre Köse, Berkay Arı (Dk. 91 Nazmi Candoğan), Emre Fırtına (Dk. 88 Enes Yetim), Hüseyin Furkan Uslu (Dk. 90+5 Ali Kemal Başaran), Ufuk Özcan (Dk. 100 Uğur Ayhan), Bilal Gülden, Mustafa Yılmaz (Dk. 88 Nevzat Bilen), Harun Özcan (Dk. 88 Emre Gemici), Yusuf Atasoy

GOLLER: Dk. 25 (P) Ercan Kara, Dk. 41 Soner Aydoğdu (Samsunspor) – Dk. 16 Harun Özcan, Dk. 79 (P) Yusuf Atasoy, Dk. 96 Yunus Emre Köse, Dk. 105+2 Nevzat Bilen (52 Orduspor FK)

SARI KARTLAR: Yunus Emre Çift (Samsunspor) – Hüseyin Furkan Uslu, Emre Fırtına, Nevzat Bilen (52 Orduspor FK)

KIRMIZI KART: Dk. 78 Yunus Emre Çift (Samsunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Samsunspor, sahasında oynadığı maçta 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi 52 Orduspor FK'ya normal süresi 2-2 biten maçın uzatma bölümünde 4-2 yenildi. Bu sonuçla Samsunspor kupaya veda ederken, 52 Orduspor FK'da 5'inci tura yükseldi. Her iki takım oyuncuları seremoniye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında toplumsal farkındalığı attırmak amacıyla Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 'Sen Yoksan Bir Eksiğiz' sloganı ile sahaya özel çocuklarla çıktı.

2'nci dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşu kaleci Egeberk kale direği dibinden topu kornere çeldi.

11'inci dakikada Bilal Gülden'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Halil son anda kornere gönderdi.

16'ncı dakikada ani gelişen 52 Orduspor FK atağında Harun Özcan'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

25'inci dakikada Ercan Kara'nın kullandığı penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

41'inci dakikada Laura'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topta Muja'nın vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Soner Aydoğdu tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sonuçlandı.

47'nci dakikada Yusuf Atasoy'un ara pasıyla buluşan Harun Özcan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleye çektiği şutu kaleci Halil önledi.

60'ıncı dakikada Yunus Emre Köse'nin ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Ufuk Özcan'ın şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

79'uncu dakikada Yusuf Atasoy'un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

Mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sona erdi.

96'ncı dakikada Hüseyin Karabey'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Yunus Emre Köse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

105+2'nci dakikada Bilal Gülden'in ceza sahasına yaptığı ortada Nevzat Bilen, röveşata ile topu ağlara gönderdi: 2-4.

Karşılaşma 52 Orduspor FK'nın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.