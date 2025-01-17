Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Sezgin Çınar, Emre Eray Eyisoy
ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Miraç, Mboula, Fatih Eren (Dk. 62 Ogundu), Burak Can, Hakan Erçelik (Dk. 83 ), Hasan Hüseyin, Begic, Nafican, Ofosu, Ahmet Gökbayrak (Dk. 83 Cuma)
MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç - İsmail, Coelho, Mahmut, Hayrullah, Osman, Rotariu (Dk. 87 Yusuf Emre), Cem (Dk. 45 Saponara), Ali Kaan, Varga (Dk. 90 Yıldırım), Bajic (Dk. 45 Dadaşov)
GOL: Dk. 51 Saponara (MKE Ankaragücü)
SARI KART: Cem (MKE Ankaragücü)
1'nci Lig'in 20'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.
51'inci dakikada Rotariu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Saponara, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü'ne 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?