Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü'ne 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü'ne 1-0 Mağlup Oldu

Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü\'ne 1-0 Mağlup Oldu

1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfaspor, evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek, önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta tek golü Saponara 51. dakikada attı.

17.01.2025 22:08  Güncelleme: 22:14
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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Sezgin Çınar, Emre Eray Eyisoy

ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Miraç, Mboula, Fatih Eren (Dk. 62 Ogundu), Burak Can, Hakan Erçelik (Dk. 83 ), Hasan Hüseyin, Begic, Nafican, Ofosu, Ahmet Gökbayrak (Dk. 83 Cuma)

MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç - İsmail, Coelho, Mahmut, Hayrullah, Osman, Rotariu (Dk. 87 Yusuf Emre), Cem (Dk. 45 Saponara), Ali Kaan, Varga (Dk. 90 Yıldırım), Bajic (Dk. 45 Dadaşov)

GOL: Dk. 51 Saponara (MKE Ankaragücü)

SARI KART: Cem (MKE Ankaragücü)

1'nci Lig'in 20'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

51'inci dakikada Rotariu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Saponara, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü'ne 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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