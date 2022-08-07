Ozan Kabak: Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum - Son Dakika
Üye Girişi

Ozan Kabak: Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum

07.08.2022 11:37
Ozan Kabak: Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum

"Şanssızlık yaşadık""Bundesliga'yı oyun stiilime yakıştırıyorum""Bu yenilgiden bağımsız benim için iyi bir başlangıç oldu""Stefan hoca milli takıma iyi bir hava getirdi"Temel ELCİVAN / MÖNCHENGLADBACH (Almanya), – TSG Hoffenheim formasıyla ilk Bundesliga maçına çıkan milli futbolcu Ozan...

"Şanssızlık yaşadık"

" Bundesliga'yı oyun stiilime yakıştırıyorum"

"Bu yenilgiden bağımsız benim için iyi bir başlangıç oldu""Stefan hoca milli takıma iyi bir hava getirdi"Temel ELCİVAN/ MÖNCHENGLADBACH (Almanya), – TSG Hoffenheim formasıyla ilk Bundesliga maçına çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, tekrardan Bundesliga'da forma giydiği için mutlu olduğunu belirtti.Almanya Bundesliga'da 2022/2023 sezonun ilk haftasında Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim'ı konuk etti. Borussia-Park Stadı'nda 49 bin 659 futbolseverin önünde oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada geçtiğimiz temmuz ayında Eintracht Frankfurt'un U19 takımından TSG Hoffenheim'a transfer olan Muhammed Mehmet Damar, maçın 80'inci dakikasında Christoph Baumgartner'in yerine oyuna dahil olarak, ilk kez Bundesliga'da forma giymiş oldu. Milli futbolcu Ozan Kabak ise ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi. Karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, mücadeleyi, "Bugün bir talihsizlik yaşadık. Uzun süre bir kişi eksik oynadık ama iyi mücadele ettik. Öne de geçtik aslında ama olmadı. Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. İnşallah gelecek maçta kazanırız" şeklinde değerlendirdi."BUNDESLIGA'YI OYUN STİİLİME YAKIŞTIRIYORUM"Transfer konusunda tercihini Bundesliga'dan yana kullanma sebeplerini de açıklayan Ozan Kabak, "Bundesliga'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Bundesliga'yı oyun stilime yakıştırıyorum, keyif de alıyorum oynarken. Ayrıca Bundesliga'da genç oyunculara daha çok şans verildiği için, gelişime katkı verdiği için evet, tercihlerim Bundesliga'dan yana oluyor" cevabını verdi."BU YENİLGİDEN BAĞIMSIZ BENİM İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"Hoffenheim formasıyla iyi bir başlangıç yaptığını aktaran milli oyuncu, "Bu yenilgiden bağımsız olarak evet, geçen hafta Almanya Kupası'nda rakibimiz olan SV Rödinghausen'e gol atmam, bu maçta ilk 11 oynamam iyi oldu. Benim için iyi bir yeni başlangıç oldu. İnşallah önümüzdeki birkaç yılda kendimi Hoffenheim'da düzenli olarak geliştiririm ve daha sonraki yıllarda da Avrupa'nın daha üst takımlarına sıçrayış yapabilirim" ifadelerine yer verdi."STEFAN HOCA MİLLİ TAKIMA İYİ BİR HAVA GETİRDİ"

Milli takımın son durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kabak, "Stefan hoca gerçekten çok iyi hava getirdi milli takıma. Şimdiye kadar da iyi maçlarda çıkarttık. Kendisine güveniyoruz, kendisi de bize güveniyor, inşallah gelecekte güzel maçlar, güzel turnuvalar yaşarız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Kaynak: DHA

TSG 1899 Hoffenheim, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Kabak: Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 11:38:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ozan Kabak: Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement