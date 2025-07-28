Saruhanlı\'da İlk Muaythai Turnuvası Coşkusu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi ilk kez düzenlenen Muaythai organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Saruhanlı Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Muaythai İl Temsilciliği iş birliğinde 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 'Muaythai Saruhanlı Kupası'na İzmir, Bursa, Afyon ve Manisa illerinden 200'e yakın sporcu katıldı.

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde, farklı kilo gruplarında yapılan müsabakalarda sporcular kürsüye çıkmak için kıran kırana mücadele etti.

"Sporun ve sporcunun yanındayız"

Turnuvanın açılışında konuşan Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, "Saruhanlı Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. İlçemizde ilk kez düzenlenen bu tür bir organizasyonu desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen tüm antrenörlere, hakemlere ve belediye personelimize teşekkür ederim." dedi.

"Saruhanlı'da ilk ama devamı gelecek"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Hayrettin Hayri Tokmakcı ise turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İlçemizde böyle bir şampiyonayı ilk kez gerçekleştiriyoruz. Bu turnuvanın gelecekte daha büyük organizasyonlara kapı aralayacağına inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik heyete başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ödüller protokol üyelerinden

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dr. Hayri Tokmakcı, Muaythai Ege Bölge Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Ediz Barış, Fen İşleri Müdürü Tolga Genç, Park ve Bahçeler Müdürü İlkay Talay, Spor İşleri Müdürü Fatih Korkut, Cengiz Topel Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kurtuldu ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Saruhanlı Kupası'nın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. - MANİSA