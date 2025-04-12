Satranç grup müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Satranç grup müsabakaları tamamlandı

Satranç grup müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları Satranç Grup Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaptı.

12.04.2025 10:48
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Okul Sporları Satranç Grup Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaptı. 247 sporcunun yarıştığı yarışlarda Türkiye Şampiyonasına gidecek okullar belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığıyla Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Satranç Grup Müsabakaları yapıldı. Düzce'nin ev sahipliğini yaptığı gençler, yıldızlar ve küçükler satranç grup müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda 47 takım ve 247 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Müsabakaların sonunda Gençler genelde; Tübitak Fen Lisesi birinci, Düzce Fen Lisesi ikinci, Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi üçüncü ve İstanbul Erkek Lisesi dördüncü oldu.

Gençler kızlarda; Eskişehir Fatih Fen Lisesi birinci, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi üçüncü ve İstanbul Erkek Lisesi dördüncü oldu.

Yıldızlar genelde; Özel Özden Boğaziçi Koleji Ortaokulu birinci, Özel Bahçeşehir Vizyon Ortaokulu ikinci, Yasemin Karakaya Ortaokulu üçüncü ve Alıçören Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldızlar kızlarda; Ertuğrul Gazi Ortaokulu birinci, İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu ikinci, Özel Kocaeli Bilnet Ortaokulu üçüncü ve Beyköy Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçükler genelde; Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Ortaokulu birinci, Özel Beşsekiz Ortaokulu ikinci, Hürriyet Ortaokulu üçüncü ve Özel Bilnet Eskişehir Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçükler kızlarda ise Hüseyin Saim Ekim ortaokulu birinci, Hasan Ali Yücel Ortaokulu ikinci, Hürriyet Ortaokulu üçüncü ve Özel Bahçeşehir Vizyon Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Satranç Düzce İl Temsilcisi Kemal Yalçın Can takdim etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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